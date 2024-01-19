Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90. Yıl Spor Salonu'ndaki AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin Yalova Belediye Başkan adayının 7 Ocak'ta açıklandığını belirterek, dün de Ankara'da geri kalan adayların açıklandığını anımsattı.

''Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehrimizle birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı belirlemiş olduk.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a başarı diledi.

Salondakilere, "Ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla, mahalle ve köy temsilcileriyle, sandık görevlileriyle 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partililer "Evet" diye karşılık verdi.

Yalova teşkilatına, "Mustafa kardeşimizi en yüksek oy oranıyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok." diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki aday açıklamamızda oradaki kardeşlerimizle birlikte salonu inleterek ifade ettiğimiz ahdimizi burada sizlerle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Yalova'yı Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Ülkemizi hedef alan kirli ve sinsi hesapları bozuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Maşallah, işte benim gönlümün sultanı Yalova bu. İşte benim gençlik aşkım Yalova bu. İşte benim Türkiye Yüzylılı yürüyüşümdeki yol arkadaşım Yalova bu. Maşallah, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum."

Yalova'nın il olmasıyla birlikte hızla toparlandığını, ülkenin en gözde, en cazip şehirleri arasındaki yerini almaya başladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa, Kocaeli ve bilhassa İstanbul gibi ülkenin önde gelen şehirleri arasında bir yıldız gibi parlayan Yalova'nın, önünde hala değerlendirilebilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amaçlarının hükümet ve belediye el ele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak olduğunu vurgulayarak, "31 Mart akşamı Türkiye Yüzyılı belediyeciliğine girişin sevincini Yalovalı kardeşlerimizle birlikte yaşayacağız. AK Parti, belediyelerde elde ettiği başarıyla milletimizin gönlünde taht kurarak iktidara yürümüş bir partidir. Bunun için mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizin çehresini modernleşme, gelişme, kalkınma istikametinde değiştirmede hükümetle belediyelerin birlikte çalışması çarpan etkisi yapmaktadır. İşte bu hakikatin bir gereği olarak 31 Mart'ta muhalefet partilerine mensup başkanlar elinde adeta ızdırap çeken şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin sonu, DEM gibi bölücü emeller peşinde koşanların elinde oyuncak olmaktır"

Bu hedefi diğerlerinin yapmasının mümkün olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'de bulunan belediyelerimizde de çok daha yüksek oy oranlarıyla hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Hep söyledik, burada altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Gençler bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarı altında birleşenlerin ittifakıdır. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet, 18 yıl hapse mahkum olmuş bir teröristi Meclis'e taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyor, şimdi işi daha da ileri götürüp mahalli seçim işbirliği kisvesi altında cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar."

Bu zihniyetin, 3-5 oy daha fazla almak, 2-3 belediyede oyları arttırmak için çiğnenmedik hiçbir ilke bırakmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler siyasi kariyerleri uğruna bölücü örgütün DEM'ine rehin verdiler. 'Gel bakalım Muharrem.' dediler, FETÖ taktikleriyle tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP'nin başına Özgür efendiyi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi demlemek oldu." diye konuştu.

"Milletin lehine işlere CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve DEM Parti'nin yediklerinin içtiklerinin ayrı gitmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde ülkenin ve milletin lehine ne iş varsa hepsine de yine CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor. Teröre karşı en etkili silahımız olan SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar. Bölücü emellere set çeken sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. Türkiye'nin nüfuz alanının genişlemesinden rahatsız olanlar bunlar. Tam 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar. Filistin'de hakkı ve adaleti savunmamızdan rahatsız olanlar bunlar. İsrail-Filistin arasında ne yazık ki değerli kardeşlerim, İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Ülkemizin mazlum ve mağdurlara el uzatmasından rahatsız olanlar yine bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden, küfreden edepsizler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, kendilerini daha ne kadar rezil edebilirler, daha ne kadar küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar."

"Hani kadına şiddet yoktu?"

Bu zihniyetin 14 Mayıs seçimlerinde sırf kendilerine oy vermediler diye depremzedelere hakaret savurduklarını söyleyen Erdoğan, "Bugün de aynı kepazeliği, yaşını başını almış kadınlara ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere karşı sergiliyorlar. Büyükçekmece'de, İstanbul'da başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan, utan, utan! Hani kadına şiddet yoktu? Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok ve 31 Mart'ta evet son oyununuzu oynuyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'nın 31 Mart'a kadar durmadan, usanmadan, sandıkları patlatarak tüm belediyeleriyle, beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar parti içi kavgalardan fırsat buldukça daha büyük kavgayı millete karşı veriyorlar. Esasen safların bu şekilde netleşmesi memleketin hayrınadır. Yıllarca Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet istismarı yaparak milleti kandıran piyasa Atatürkçülerinin gerçek yüzleri bu kirli işbirliğiyle inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya çıkmıştır. Eskiler 'Bila gayret la devlet.' derler. Yani gayreti olmayanın devleti de gücü de olmaz."