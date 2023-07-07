Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye verilen sözlere riayet edilmesini beklediklerini belirterek, "Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları, çok az müttefik yapmıştır." şeklinde konuştu.

AA