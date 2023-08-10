Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem depreme hazır hale gelecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır." ifadelerini kullandı.

AA