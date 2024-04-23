Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak'ın kalkınma vizyonunun, uluslararası yatırımların güvenliği için bu terör çukurlarının dümdüz edilmesi şarttır. Terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, kararlıyız. Terörle, terör örgütleriyle yol yürüyenlere, bunları maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız." dedi.

Erdoğan, Gazze için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Gazze'nin İsrail tarafından ele geçirilmesi başka işgallerin kapısını aralar, İsrailli teröristlerin yerleşimine açılması İsrail'i daha saldırgan yapar. Çözüm için elimizden gelenin fazlasını yapmayı sürdüreceğiz. Herkes bu konuyu görmezden gelebilir, unutabilir ama bizim öyle bir yaklaşımımız olamaz, Filistinli kardeşlerimizle et-tırnak gibiyiz. Onların canı yanıyor ve kimse zannetmesin ki biz rahat uyuyoruz. Gerçeği ortaya koymaya, İsrail'in cinayetlerini dillendirmeye devam edeceğiz. Zamanın Hitler'i Netanyahu ve suç ortakları hesap vermekten kaçamayacak."

"Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. CHP'nin böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesindeyim. Sayın Özel'in ziyaretinin gerçekleşmesi halinde bunları konuşarak, böyle bir adım atabileceğimizi teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz, birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek, ekonomiyi rahatlatmak. Daha önce başardık, yine başaracağız." dedi.