İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Paylaşımda, Bakan Yerlikaya'nın polis Demirel'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdüğü görüntülere yer verildi.

Görüşmede Alim Reis'in sesinin iyi geldiğini söyleyen Erdoğan, ahının yerde kalmadığını dile getirerek saldırıyı düzenleyenlere ilişkin, "Bedelini ağır ödediler, inşallah bundan sonra da aynı şekilde ağır ödemeye devam edecekler." dedi.

Alim Reis'in "İnşallah. Devlet, millet var olsun yeter." sözünün üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Siz zaten bu şuurla bu yolda yürüdünüz, bu şuurla bu yolda bu mücadeleyi verdiniz. Bundan sonraki süreçte de Rabbim bütün güvenlik güçlerimize gerek polisimize gerek jandarmamıza gerek askerimize bu şuurla birlikte inşallah Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim şifalar versin."

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir"

AA