Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Onun için şu anda terör örgütleriyle beraber yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sincan Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Altındağ ve Pursaklar'da yaptığı mitinglere 60 ve 100 bin kişinin katıldığını ifade eden Erdoğan, Sincan'da da 135 bin kişinin olduğunu söyledi. Erdoğan, "Maşallah. Ben şunu anlıyorum, Sincan pazara gümbür gümbür gidiyor. Sandıkları patlatıyor mu ve sandıklardan bu kardeşinize yeniden sahip çıkıyor mu? Rabbim yar, yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Sincanlıları ve Ankaralıları selamlayan Erdoğan, bugünkü mitinglerle önceki hafta sonu yaptıkları Büyük Ankara Mitingi'ne adeta kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

"Milli Mücadele'nin şehri, Cumhuriyetimizin başkenti, milli iradenin kalesi, 15 Temmuz'un kahramanı Ankara, yine farkını gösterdi." diyen Erdoğan, "Sincan Ovası'nın kadir kıymet bilir, vefakar evlatları bugün bir kez daha bizleri bağrına bastı. Biz bu millete aşık olmayalım da ne yapalım. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım. Biz bu millet için canımızı dişimize takmayalım da ne yapalım." diye konuştu.

Milletin girdikleri her mücadelede kendilerini desteklediğini, 15 seçimde sandıktan birinci çıktıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, vesayetinden darbecisine üzerimize kuralsızca yürüyenlerin karşısında, tıpkı burada olduğu gibi meydanları doldurarak yanımızda yer aldı. Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın, bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Değil mi? Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Bundan sonra bay bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz ama asıl dersi sandıkta vereceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün burada bir kez daha milletle birlikte tarih yazmaya hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu tarih, Türkiye Yüzyılı tarihidir. Bu tarih, Türkiye'nin üzerinde yazılan senaryoların bir kez daha yırtılıp atılması tarihidir. Bu tarih, milletimizi ayrıştırarak aramıza nifak tohumları ekme oyunlarını bir kez daha boşa çıkarma tarihidir. Bu tarih, insanımıza kurulan sinsi tuzakları bir kez daha bozma tarihidir. Son devletimiz, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'ya yine tarih yazmak yakışır. Bunlar kimlerle beraber? Teröristlerle... Kandil'deki teröristler bunlara talimat veriyor, diğer teröristler bunlara tarih veriyor. Bunlarla el ele, omuz omuza yürüyorlar mı? İşte bu terör örgütleriyle beraber olan bay bay Kemal ve avanesini pazar günü sandıklara gömüyor muyuz? Ankara'nın yükselen yıldızı Sincan'a bu tarihin en şanlı bölümünü yazmak yakışır."

Bunun için pazar gününe kadar çok çalışılması ve sandıklara sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Alandakilere "Balkon konuşmasına hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, hep bir ağızdan verilen "evet" yanıtının ardından, "Öyleyse çok çalışmamız lazım." ifadesini kullandı.

"Şehirlerimizin çehresini değiştirdik"

Bu ülkedeki 85 milyonun tamamını ayrım yapmadan sevdiklerini belirten Erdoğan, son 21 yılda, 81 vilayetin her karışına yönelik eser ve hizmetlerle bunu ispatladıklarını dile getirdi.

Okul, yurt, spor tesisi yaptıklarını, üniversite açtıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hastaneler yaptık, şehir hastaneleriyle dünya sağlık sisteminde çığır açtık. Yol, köprü, tünel, tren yolu, havalimanı yaptık. Konut, altyapı, millet bahçesi yaptık, şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Doğal gazı her eve getirdik, kendi doğal gazımızı, kendi petrolümüzü çıkardık. İnsanlarımızı modern otomobillerle, evinde ve iş yerinde yüksek teknoloji ürünü araçlarla tanıştırdık. Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirdik. Cudi'de bunları gömdük mü, Gabar'da bunları gömdük mü, Tendürek'te bunları gömdük mü, Bestler Dereler'de bunları gömdük mü? Terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Onun için şu anda terör örgütleriyle beraber yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor."

Uluslararası alanda ülkenin itibarını yükselttiklerini, milletin öz güvenini artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Engellilerden yaşlılara toplumun her kesimini destekledik. Sosyal yardım programlarıyla ülkemizde sahipsiz kimse bırakmadık." dedi.

Erdoğan, "Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün de yine aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyorlar. İşte gördünüz artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında." dedi.

Mitingde AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı hizmetlere ilişkin videonun gösterilmesinin ardından Erdoğan, "Bunlar sadece özet. Yaptıklarımızı tek tek saymaya kalksak günler yetmez. Bugün Cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip yeni asrına adım atmaya hazırlanırken Türkiye Yüzyılı hayalini eğer konuşabiliyorsak işte bu sayededir." diye konuştu.

Asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini gidermek için gece gündüz çalışırken birilerinin de hep bugünkü koalisyon masası gibi takoz siyaseti yaptığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek parti faşizminin mirası olan milletin gönlüne girmeden vesayetle, darbeyle ülke yönetimine gelme alışkanlığından hiç vazgeçmediler. Rahmetli Menderes'i idama gönderirken bunların yürekleri sızlamadı. İdeolojik kavgalarla milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Rahmetli Özal'ın ülkemize çağ atlatma hayalini baltalarken zerre kadar pişmanlık duymadılar. Bizim iktidarlarımız döneminde de bu zihniyetin akıl ve vicdan kabul etmeyecek ayak oyunlarıyla karşılaştık. Hamdolsun sağladığımız güven ve istikrar iklimi sayesinde tüm bunların üstesinden gelerek ülkemizi hedeflerinden koparmadık.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi... Ne yaptı Allah aşkına geldiğinden bu yana? 4 yıl içinde ne yaptı? Biz geldiğimizde Ankara'da şöyle büyükçe bir havalimanı yoktu. Mevcut havalimanını biz yaptık. Havalimanından şehre yolu o zamanki büyükşehir belediye başkanı olarak Melih Bey yaptı. Bu yol ve havalimanı bizim eserimiz. Çünkü biz eserlerimizle konuştuk. Ziya Paşa ne diyor; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.'"

"Ekonomimizi geliştirdik, milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik"

Erdoğan, muhalefetin daha önceki seçimlerde "Otobüs ücretlerini bedava yapacağız", "Çiftçilere traktör vereceğiz" vaatlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Aldınız mı? İstanbul, Ankara, İzmir bunu söyledi. Bunların hiçbiri geldi mi? Çünkü bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Benim milletim bunları inşallah yutmayacak ve pazar günü de gereğini yapacak." diye konuştu.

Şehir hastanelerini, Sincan'a devlet hastanesi yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bütün dertlerinin Kanuni'nin ifadesiyle "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." olduğunu belirtti.

Erdoğan, insanların sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu, yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım, dış politika konularında adımları attıklarını, hala da atmaya devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte yanı başınızdan yüksek hızlı tren geçiyor mu? Bunlar var mıydı? Ama bak şimdi var. Biz yaparız, biz söz verdiğimiz zaman unutanlardan değiliz. İşte şimdi Ankara-Yozgat-Sivas bunu da yaptık mı, yaptık. Milletimizle birlikte gece gündüz çalışarak siyasetimizi güçlendirdik. Ekonomimizi geliştirdik, milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik."

Erdoğan muhalefeti eleştirerek, "Bunların vizyonu burunlarının ucunu görmeye bile yetmeyecek kadar sığdır. Gerçi önlerine nasıl bir ufuk serersek serelim yine de eski Türkiye özlemlerinden vazgeçmiyorlar. Bunlar 2007 ve 2011 seçimlerine vesayetle kol kola girdiler. Bunlar 2014 ve 2015 seçimlerine FETÖ ile kol kola girdiler. Bunlar 2018 seçimlerine eski Türkiye'nin tüm hastalıklarını savunarak gittiler.

Bunlar şimdi de karşımıza PKK'sı, FETÖ'sü, tefecisi yetmemiş olacak ki yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. Kardeşlerim bu CHP, LGBT'ci mi? Bu HDP, İYİ Parti, LGBT'ci mi? Bir de yanlarında o yavrucuklar var. Onlar da 'Hayır' diyorlar mı? Onlar da hallerinden memnun. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz."

"Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında"

Ailenin kutsiyetine inandıklarını, güçlü ailenin, güçlü milleti oluşturduğunu, yola böyle çıktıklarını ve böyle devam ettiklerini belirten Erdoğan, seçimden sonra ve yapacakları değişikliklerle, güçlü aileyi, milletin oluşumunda en önemli taban olmak üzere kanunlaştıracaklarını, yapabilirlerse Anayasa değişikliğine gideceklerini dile getirdi.

Muhalefetin hırsla saldırdığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hadi bize saldırılarını anladık. Daha düne kadar kendileriyle birlikte olanlara bile acımıyorlar. Tehditler, hakaretler, şantajlar, karanlık pazarlıklar gırla gidiyor. Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün de yine aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyorlar. İşte gördünüz artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Bay bay Kemal sen kasetle geldin bunu biliyoruz ama benim milletim seni bu defa kasetle veya CD ile inşallah bir yerlere getirmeyecek. Tam aksine sana, 'bay bay' diyecek."

Erdoğan, "Sonuçlar açıklanana kadar en küçük bir rehavete, tereddüde yer vermeyeceğiz. Kimsenin tahrikine gelmeden kendi işimize bakacağız." dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananlarla bazı CHP ve HDP'lilerin terör örgütü PKK ve özerklik söylemlerinin yer aldığı görüntüleri izletti.

Erdoğan, görüntüler üzerine şunları kaydetti:

"Buyurun, ne diyeyim ben. Gazi Mustafa Kemal'in partisi CHP'nin ortağının sözlerine bakın. 'Siz Mustafa Kemal'in askerleri olsanız ne yazar. Bu it sürüleri, it sürüleri, it sürüleri.' diyor. Hale bak. Bay Kemal neredesin sen? Hangi yoldasın? Diyorum ki, bay bay Kemal bu teröristlerle el ele, kol kola bu yolculukta. Cumhuriyet Halk Partisinin içindeki Gazi'ye inanlar, Mustafa Kemal'e inananlar pazar günü bunun hesabını soracaklardır. İşte karşımızdaki tablo bu, milletimizin bu zata ülkesini teslim etmeyeceğine yürekten inanıyorum. Ankara'ya yakışanın ne olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Ankara'ya Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak yakışır mı? Ankara'ya 21 yılda kurduğumuz güçlü alt yapının üzerinde Türkiye 100 yılını inşa etmek yakışır mı? Ankara'ya yarım kalan işleri tamamlamak için yola çıkanlara yoldaş olmak yakışır mı? Ankara'ya milletimizi hayallerine kavuşturacak, şahlanış döneminin öncülüğünü yapmak yakışır mı? Ankara'ya Cumhur İttifakı'yla birlikte olmak Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinin yanında yer almak yakışır mı? İşte bunun için 14 Mayıs'ta Sincan başta olmak üzere tüm Ankara'dan, tüm Türkiye'den rekor bir destek bekliyoruz."

Sincan'ın 28 haneli küçük bir köyden bugün 600 bine yaklaşan nüfusuyla Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri haline dönüştüğünü belirten Erdoğan, sanayisiyle ticaretiyle siyasi ve sosyal canlılığıyla Türkiye'nin özeti denilebilecek olan Sincan'ı anlamadan Türkiye'nin kodlarının çözülemeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Balkan göçmeni kardeşlerimiz var. Burada Ankara'mızın çevre köylerinden, ilçelerinden gelen kardeşlerimiz var. Burada Anadolu'nun hemen her şehrinden gelmiş kardeşlerimiz var. Çevredeki organize sanayilerinin, sanayi sitelerinin, lojistik merkezlerinin, tarım bölgelerinin kalbi Sincan'da atar. Bunun için Sincan emeğin kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Sincan üretimin kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Sincan çalışmanın, evine ekmek götürmenin, ailesini ayakta tutmanın, evladının geleceğine güvenle bakmanın kıymetini iyi bilir. Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle büyütürken, Sincan da attığı adımlarla buna eşlik etti. Bugün ülkemiz altyapısını kurmuş bir ülke olarak Türkiye yüzyılına doğru yürürken, Sincanlı kardeşlerim haklı olarak bu sürecin kendisine ne getireceğini merak ediyor."

"İsterseniz önce önümüzdeki dönemde ülkemize hangi eser ve hizmetleri kazandırmayı planladığımıza şöyle bir bakalım." diyen Erdoğan alana kurulan dev ekranlardan, 21 yılda yaptıklarına ilişkin videoyu izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yılda yaptıkları yatırımların kendilerine yeni imkanlar sağlayacağını vurgulayarak, "Altyapı yatırımlarımızı tamamladığımız için bundan sonra ülkemizin sahip olacağı zenginlikleri doğrudan milletimizin refahını yükseltmek için kullanacağız. Mesela Karadeniz gazı, ülkemiz bu keşifle yüzlerce milyar dolarlık bir kaynağa kavuştu. Kendi doğal gazımızı kullanmaya başlamamızın sevincini hemen milletimizle paylaşmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Petrol meselesinde de ülkemizin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağız"

Terör örgütlerinden temizlenen Gabar'da sadece tek bir sahada Türkiye'nin yıllık kullanımının onda birini karşılayacak, kaliteli petrol bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Şimdi 40 yıldır oralarda terörün niye bitmediğini, bitirilmediğini daha iyi anlıyoruz değil mi? Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarına tahammülsüzlüğün sebeplerini daha iyi anlıyoruz değil mi? Bay bay Kemal ve ortaklarının terör örgütlerine verdikleri sözlerin, askerlerimizi sınır ötesinden çekme taahhütlerinin sebeplerini daha iyi anlıyorsunuz değil mi? İnşallah önümüzdeki yıllarda petrol meselesinde de ülkemizin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağız." diye konuştu.

"Kimsenin tahrikine gelmeden kendi işimize bakacağız"

Erdoğan, savunma sanayisine yıllardır yatırım yaptıklarını, bu uğurda nice saldırıyı, nice iftirayı göğüslediklerini belirterek, savunma sanayi projelerinin, Türkiye'nin en iddialı ihracat kalemi haline dönüşmeye başladığını ifade etti.

Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve lojistik bölgelerinin harıl harıl çalıştığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu şekilde ortaya çıkan kazancını milletimize aktarmak için gerekli adımları atıyoruz. Dikkat ederseniz eskiden olsa ülkenin yıllarca belini doğrultamayacağı nice sıkıntının üstesinden kısa sürede geliyoruz. Darbe yaşadık, terör saldırıları yaşadık, ekonomik tuzaklar yaşadık, Kovid salgını yaşadık, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı küresel krizi yaşadık, deprem yaşadık. Tüm bunlara rağmen hamdolsun dimdik ayaktayız. Küresel krizlerden üretimimizi ve istihdamımızı artırarak çıktık. Terör saldırılarını, teröristlerin başlarını inlerinde ezerek püskürttük. Ekonomik tuzakları kendi programımızı uygulayarak boşa çıkarttık. Depremin altından şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldıracak çalışmalarla kalkıyoruz. İşçimizin, memurumuzun, emeklimizin gelirlerinde sıkıntıların yol açtığı refah kayıplarını giderecek artışlar yapıyoruz. Sanayicimizi, esnafımızı, sanatkarımızı hibe ve teşviklerle destekliyoruz. Pazar günü bunun için sıkı çalışalım yeter. Sonuçlar açıklanana kadar en küçük bir rehavete, tereddüde yer vermeyeceğiz. Kimsenin tahrikine gelmeden kendi işimize bakacağız. Tercihimizi doğrudan yana yaparak yolumuza devam edeceğiz."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin başında ve sonunda seçim şarkısına eşlik etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da birer konuşma yaptığı mitingde, AK Parti’nin Ankara 3. Bölge milletvekili adayları tanıtıldı.

AA