İSTANBUL AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde belli bir aşamaya getirilen projelere hız vereceklerini belirten Erdoğan, "Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip özgün çözümler geliştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli Muharip Uçak) 3 ay önce hangardan çıkardığımız KAAN'ı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz." dedi.

Savunma sanayi alanındaki yetenek ve kabiliyetlerin dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı sürdürüleceğini belirten Erdoğan, "Güvenlik gibi hayati bir meselenin ülkeler arasında bir tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılması doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönem hedefimizi, ihracatın artırılmasıyla birlikte savunma sanayi ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik." şeklinde konuştu.