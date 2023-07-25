Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışında, katılımcılara video mesajla hitap etti.

Erdoğan, "(Savunma sanayinde) Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023’te yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

AA