Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışında yaptığı konuşmada, 2060 yataklı şehir hastanesinin ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diledi.

Hastanenin 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı yüksek yatak kapasitesi, yoğun bakımları, ameliyathaneleri, kapalı-açık otopark ve diğer birimleriyle İzmir'e yakışır bir eser olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Laf değil, icraat... Bu dev hastanenin altyapısı, buranın yollarıyla alakalı, 'acaba yollarını kim yaptı? diye de sorarsınız değil mi? Kimin yapması lazım? Büyükşehir Belediyesinin yapması lazım. Peki Büyükşehir Belediyesi buranın altyapı olarak yollarını yaptı mı? Hayır... Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. Şu ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah ikinci etabını da yine Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Çünkü hastane yapınca ulaşım şart."

Dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri

Hastaneye hızlı, emniyetli ve konforlu bir erişim için inşa ettikleri 4 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunu ve kavşağını da hizmete açtıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İzmir Şehir Hastanesi sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli, en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım, bizim eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Şimdi seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte inanıyorum ki güzel İzmir'imizin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmir'imizin bu çileleri sona erecektir. Daha önce Manisa-İzmir arasında Sabuncu Beli Tüneli'ni yaptık. Aynı şekilde yine sahilde birçok yolu yaptık, Konak Tüneli'ni yaptık."

Gelecek dönemde gerek merkezi yönetim gerek büyükşehir belediyesi olarak el ele vererek bütün altyapı sorunlarını ortadan kaldıracaklarını belirten Erdoğan, alandakilere, "Bunun için de tabii 31 Mart'a kadar yoğun bir şekilde çalışmaya var mıyız? Buna hazır mıyız?" diye sordu.

Alandakilerin, "Evet" yanıtı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sizlerden razı olsun. Çünkü güzel İzmir'imize yakışanı yapmamız lazım. Şu projenin, ülkenin ortak değerlerinin, milletin sembol isimlerinin arkasına gizlenerek hiçbir eser ve hizmet üretmeden yıllarca şehrin sırtına yük olanlara ibret teşkil etmesini diliyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin 2002'de göreve geldiğinde millete bir söz verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Demiştik ki ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Daha sonra buna ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere, pek çok başlığı ekledik. Bugün 21 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz." ifadesini kullandı.

Sağlık alanında atama müjdesi

Eğitim alanında okulların neredeyse tamamını yeniden inşa ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için 800 bin yeni öğretmen atadıklarını ayrıca üniversite öğrenimini herkes için hak haline getirdiklerini vurguladı.

"Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük.

Güvenlik dedik, terör örgütlerinin başını ezerek insanlarımızın huzur içinde hayatını sürdürmesini sağladık. Sınırlarımızın güvenliğini artırarak, terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, istihbaratıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli ülkesi haline getirdik. Bitmedi, adalet dedik, yargı teşkilatımızı binasından personeline kadar baştan aşağı milletimize en iyi hizmeti vereceği altyapıya kavuşturduk. Geçmişte vesayetin daha sonra FETÖ'nün güdümünde itibar kaybeden adalet sistemimizi, adına karar verdiği milletimizin emrine amade kıldık. Yargılama sürelerini kısaltacak tedbirleri alarak adaletin hızla tesisine zemin hazırladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ecdadın, Cumhuriyetin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız güç haline gelebildiği için dik duruş sergiliyor." şeklinde konuştu.

"Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engellilerden dul kadınlara kadar tüm dezavantajlı kesimlere sahip çıktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bölünmüş yol uzunluğunu 6 kilometreden 30 bin kilometreye yaklaştırdıklarını söyledi.

Tünel, köprü, otoyol, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ve havalimanlarıyla kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım hatlarını çeşitlendirip güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattını da etap etap hizmete alarak bu alandaki çalışmaları taçlandıracaklarını ifade etti.

Bir kısmı da İzmir'de olmak üzere yapılan stadyumlar, spor alanları, atletizm pistleri, havuzlar ve diğer tesislerle ülkeyi baştan sona donattıklarını dile getiren Erdoğan, "Böylece lisanslı sporcu sayımızı 15 milyonun, faal sporcu sayımız 4 milyonun üzerine çıkardık. Müsabakalarda kazandığımız 7 bin 400'den fazla madalyayla spor alanında verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık." diye konuştu.

Milli gelirden ayrılan payı üç katına çıkartarak devletin ülkedeki kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engellilerden dul kadınlara kadar tüm dezavantajlı kesimlere sahip çıktık. Bugün ülkemizdeki 4 milyon hane ve 6,5 milyon çocuğa ulaşan sosyal destek sistemimizle dünyanın örnek aldığı bir seviyeye geldik. Toplu konutta 1 milyon 314 bin inşaatta insanımızın modern, depreme dayanıklı, huzurlu yuvalara kavuşmasına öncülük ettik. 81 vilayetimize yayılan hizmete açılmış ve açılışa hazır hale gelmiş 222 millet bahçesi ile şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat kalitesini artırdık." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 1 milyona yakın konut ve iş yerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık"

Atık su arıtma, düzenli depolama, hava ve su kalitesi kontrolü sistemleri ile çevreye duyarlı hayat alanları oluşturduklarının altını çizen Erdoğan, "Yaklaşık 1 milyona yakın konut ve iş yerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık. Gördüğünüz gibi ülkemize yaptığımız eser ve hizmetleri değil saatlerce, günlerce anlatsak bitmez. İzmir Şehir Hastanemiz ve bağlantı yolları da işte bu eser zincirine eklediğimiz son halkadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki projenin de hayata geçirilmesinde emeği olanları tebrik etti.

Ülkenin geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini başarıyla gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, "Şimdi de önümüzde mahalli idareler seçimleri var. İnşallah bu seçimleri de huzur içinde, hizmet yarışı şeklinde tamamlayacağız. Bölgemizde ve dünyada güç dengelerinin değiştiği, siyasi ve ekonomik krizlerin, çatışmaların derinleştiği bir dönemde Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunuyor." diye konuştu.

Geride kalan 17 seçimin her biri gibi bu seçimin de ülkeyi siyasi açıdan istikrarsızlığa, ekonomik bakımdan çöküşe, sosyal yönden çatışmaya sürüklemenin vesilesi haline getirmek isteyenlerin boş durmadığını söyleyen Erdoğan, her gün bir yalan, fitne, bir başka düzenbazlıkla milletin karamsarlık bataklığına itilmeye çalışıldığını belirtti. Bu şekilde tercihleri etkileyerek Türkiye'yi yeniden kendi senaryolarındaki konuma çekmek isteyenler olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Emin olun bu senaryonun tek bir satırı dahi ülkemizin ve milletin hayrına değildir. Kuzeyinden güneyine doğusundan batısına şöyle bir bölgemize ve dünyaya bakarsanız bu senaryolara tabi olup da huzur ve güven içinde yaşayan hiçbir ülke, hiçbir toplum göremezsiniz. Türkiye, tıpkı ecdadın, cumhuriyetimizin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız bir güç haline gelebildiği için bugün böylesine dik bir duruş sergileyebiliyor. Elbette bu duruşun bir bedeli var ama istiklalimizden emin olmanın, istikbalimize güvenle bakabilmenin değeri ödediğimiz bedelden çok daha fazladır. Milletimden son dönemde kamuoyunda dedikodular ve spekülasyonlar üzerinden yürütülen kampanyalara bir de bu gözle bakmasını istiyorum. Biz tüm bu tuzakları bozarak yolumuza devam ederken hiçbir zaman asıl hedeflerimizden kopmuyor, asıl mücadelemizden taviz vermiyoruz."

Her dönemde olduğu gibi bugün de kendilerini en iyi milletin anladığına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz mücadelede bugüne kadar en büyük gücümüz milletimizin desteği olmuştur. Bundan sonra da erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla bu ülkenin 85 milyonunun duası ve desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz bu milleti tarifsiz duygularla seviyoruz. Çünkü biz bu milleti özellikle yapacağımız hizmetlerle ibadet mertebesinde görüyor ve seviyoruz. Çünkü biz medeniyetimizin ve tarihimizin son kalesi bu ülkeyi mutlaka dünyada hak ettiği yere yükseltmek istiyoruz. İzmir'in de bu kutlu mücadelede bize güç, destek, heyecan vermesini bekliyoruz."

Dünyadaki en büyük mutluluğun sağlık olduğunu söyleyen Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin hayırla vesile olması temennisinde bulunarak, hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılıştan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılışını, sağlık çalışanlarıyla beraber kurdele keserek yaptı.

Erdoğan, kurdele keserken, "Şu eserleri görüyorsunuz değil mi? Bunlar er işidir. Her kişi değil ancak er kişiler bunu yapar. 2 bini aşkın yatakla inşallah İzmir'e hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Makasların, günün hatırasına kurdeleyi kesenlerde kalmasını isteyen Erdoğan, "Bizim neşterimiz de bu." dedi.

Daha sonra hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da katıldı.