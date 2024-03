Aksaray

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Aksaray mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Dağıyla, bağıyla, insanıyla, medeniyet mirasımıza sahip çıkmasıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz." sözleriyle başlayan Erdoğan, pazar günü yapılacak yerel seçimler için destek istedi.

Aksaray'ın geçen yıl 14/28 Mayıs seçimlerinde de coşkusunu sandığa yansıttığını dile getiren Erdoğan, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 70'i, cumhurbaşkanlığında yüzde 75'i aşkın oy oranıyla verdiği destek için Aksaraylılara şükranlarını sundu.

Erdoğan, dost gönüllere huzur, düşman gönüllere korku veren Aksaray'ın bugüne kadar girilen her seçimde Hasan Dağı gibi heybetli şekilde yanlarında yer aldığını kaydederek, Aksaray'a teşekkür etti.

Millete verilen sözleri hep yerine getirdiklerini, bundan sonra da aynı şekilde bu yolda devam edeceklerini bildiren Erdoğan, Aksaray'a mahcup olmamak için 21 yıldır gece gündüz çalıştıklarını, pek çok alanda gayet olumlu neticeler aldıklarını söyledi.

Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayisinde, diplomaside tarihin en iyi seviyelerinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her dönemde olduğu gibi bu süreçte de pek çok engelle, pek çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan krizlerin, savaşların, gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz."

Erdoğan, tüm emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapıldığını, yılbaşında emeklilerin ve çalışanların maaşlarının yüzde 50 oranında arttırıldığını, emeklilerin ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gidildiğini hatırlattı.

"Biz bu senaryoyu defalarca gördük"

Son olarak emeklilere banka promosyon ödemelerini 8 bin ila 12 bin liraya yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz."

Erdoğan, Aksaray mitingine katılımın 35 bin olduğunu, Aksaray'a da bunun yakıştığını söyledi.

"Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz." diyen Erdoğan, ülkenin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevrelerin muhalefeti de kullanarak milleti karamsarlık bataklığına sürüklemek istediklerini dile getirdi.

Erdoğan, bu çevrelerin, Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca gördük. Vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Emperyalistlerin ülkemize yönelik kuşatmalarını kırarken gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız.

Geçmişte Türkiye'yi asırlık altyapı ihmallerini telafi ederek nasıl 2023'e hazırladıysak şimdi de çok daha fazlasını yaparak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüteceğiz. Sadece kayıplarımızı telafi etmekle kalmayacak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Bunu da Aksaray ile birlikte 81 vilayetimizle birlikte yapacağız.

Önümüzdeki pazar günü sadece merkezin, ilçelerin ve beldelerin belediye başkanlarını seçmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda sandıktan bize vereceğiniz güçlü destekle diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız."

Erdoğan, alandakilere "31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye sordu, aldığı "Evet" cevabı üzerine, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramının kutlanacağına inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'imden bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da kavuşturmasını diliyorum. Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasının, "En büyük başkan bizim başkan" sözleriyle kesilmesi üzerine, "Gençler, AK kadınlar bir başka, Allah nazardan saklasın. Pazar gününe kadar durmak yok, yola devam" ifadesini kullandı.

Aksaray'ın "manevi muhafızı", Somuncu Baba'nın şiirinden, "Bizim illerde ay ü gün-Sebat üzre durur daim-Televvün erişip ona-Gehi bedr ü hilal olmaz." bölümü söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet hak dostu ay ve güneş remziyle ifade ettiği zamanın sebat üzere olduğunu, ayın hilal ve dolunay hallerinin buna işaret ettiğini söylüyor. Bizim eser ve hizmet siyasetimiz de böyledir. Günler, aylar, yıllar, geçer, mevsimler mevsimleri, seçimler seçimleri kovalar ama bizim bu gayretimiz, bu mücadelemiz asla bitmez. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda asırlık ihmalleri telafi ediyor, eksikleri tamamlıyoruz. Bugün ülkemizin yeni vizyonuna, yeni hedeflerine uygun şekilde kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde dünya ile yarış halindeyiz. Pek çok alanda bu yarışta ön saflara geçtik ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Daha yapmamız gereken çok iş, tamamlamamız gereken çok proje, başarmamız gereken çok mücadele var."

Bölgede yaşananlara dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir yanımızda Rusya-Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yanımızda İsrail'in kadın çocuk demeden katlettiği Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyor. Balkanlardan Kafkasya'ya her yerde gerilim artıyor. Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz. Üstelik son 10 yıldır maruz kaldığımız sayısız saldırıyla biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz. Yaşadığımız depremlerin omuzlarımıza bindirdiği yükü bunlara ilave etmek gerekir.

Milletçe, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz için karşılaştığımız badireleri birer birer atlatarak, bugünlere gelebildik. Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi daha da güçlendireceğiz, ordumuzu daha da güçlendireceğiz, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz, aile yapımızı daha sıkı sıkıya sahip çıkacağız, gençlerimize, çocuklarımıza daha sıkı sahip çıkacağız, medeniyet mirasımıza daha sıkı sahip çıkacağız, imanımızdan, inancımızdan taviz vermeyeceğiz, hayallerimizden, hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz, hiçbir alanda kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Hep ileri gideceğiz, hep büyüyeceğiz. Hep beklenen olacağız. Çünkü biz, Türkiye'yiz. Çünkü biz, Türk milletiyiz. Çünkü biz kendi milletimizin iftiharı, mazlumların ve mağdurların umuduyuz. Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadıklarımızdan aldığımız dersler ışığında önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız."

Bugüne kadar milletin önüne çıktıkları 17 sınamanın her birinde seçimin konusunun yanı sıra bu vizyona da destek istediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'ta da böyle olacak ve biz 18. defa milletimizden destek alacağız. Bunun için pazar günü hem sandığa gidip oyumuzu kullanacağız hem de sandığa sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aksaray'ın bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Aksaray'a yapılan yatırımlar

Aksaray'a kazandırılan eser ve hizmetlere değinen Erdoğan, son 21 yılda Aksaray'a yaklaşık 88 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Eğitimde 2098 yeni derslik inşa ettiklerini, Aksaray Bilim ve Gençlik Merkezi'ni hizmete verdiklerini, Aksaray Üniversitesi'ni kurduklarını kaydeden Erdoğan, gençlik ve sporda 7 bin 375 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını faaliyete geçirdiklerini, 3 bin kişilik spor salonu başta olmak üzere, 28 spor tesisi yaptıklarını belirtti.

Aksaraylı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 3,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduklarını belirten Erdoğan, sağlıkta 815 yataklı Aksaray Merkez Devlet Hastanesi başta olmak üzere 1055 yataklı 10 hastaneden oluşan 21 sağlık tesisi inşa ettiklerini anımsattı.

Erdoğan, Aksaray'da 5 bin 804 konutu tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettiklerini, 1731 konutun yapımına devam ettiklerini, şehirdeki 9 millet bahçesi projesinden 7'sini tamamladıklarını, 2'sinin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden 311 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, Konya - Aksaray yolunu, Bala ayrımı, Aksaray-Ereğli ayrımı yolunu ve Nevşehir - Aksaray yolunu bölünmüş yol yaptıklarını, Kırşehir, Kesik Köprü ve Aksaray-Ortaköy yollarındaki çalışmaların devam ettiğini ve 2026'da onları da bitireceklerini söyledi.

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya hızlı treninin proje çalışmasını tamamladıklarını belirten Erdoğan, Aksaray-Ulukışla-Yenice, hızlı tren hattında ihale safhasına yaklaştıklarını kaydetti.

Erdoğan, Aksaray'a 2 baraj, 9 gölet, 11 bir sulama tesisi, 4 içme suyu tesisi ve 20 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini ifade ederek, bugüne kadar inşa edilen sulama projeleriyle 36 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirtti.

"OSB'yi 3 defa genişlettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamasın Barajı sulamasını rehabilite ettiklerini, 214 bin dekar arazinin şebekesini borulu sistemi çevirdiklerini, uzunluğu 50 kilometreyi bulan 2 ayrı isale hattı ve modern içme suyu arıtma tesisi inşa ettiklerini bildirdi.

Aksaraylı çiftçilere 11 milyar lira tarımsal hibe desteği verdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sanayi ve teknolojide Aksaray Organize Sanayi Bölgesini 3 defa genişlettik. Sultanhanı, Eskil, Tuz Gölü, Yunus Emre, Sarıyahşi ve Gülağaç Organize Sanayi Bölgelerini kurduk. Aksarayımızın ekonomisini ve sanayisi güçlendirdik. Şehrimize kazandırdığımız jeotermal kaynaklı sera organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde çoğu kadın, 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Aksaray da 1 teknopark, 1 araştırma-geliştirme merkezi açtık. İstihdamı desteklemek için şehrimizdeki iş insanlarına toplam 2,2 milyar lira tutarında prim teşvik desteği verdik. Enerjide Aksaray'ın merkez ve ilçelerinin tamamını doğal gaza kavuşturduk. Ülkemizin en büyük doğal gaz depolama tesisini Sultanhanı-Tuz Gölü Havzasında kurduk."

Erdoğan, Aksaray'da yapılan çalışmalara ilişkin videonun izletilmesinin ardından 31 Mart'tan sonra yapılanlara, belediyelerle işbirliği içerisinde çok daha fazlasını ekleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz yerel yönetimlerle el ele verecek ve yoğun bir şekilde hizmetlerimizi, illerimize, ilçelerimize, beldelerimize kadar ulaştıracağız. Bu duygularla merkez ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben, sizlere emanet ediyorum. Onlara sahip çıkıyorsunuz değil mi, sahip çıkacaksınız değil mi? Sonradan aramıza karışmak isteyenler vardı ya, onlara gerekli dersi sandıklarda vereceksiniz değil mi?" diye konuştu.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı ve yeni dönem Belediye Başkan adayı Evren Dinçer ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşları selamladı.

Miting alanında, "Hazırız, kararlıyız", "İlk günkü heyecanla ve aşkla Aksaray sizinle" yazılı pankartlar ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ile bazı milletvekilleri katıldı.