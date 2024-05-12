Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas ateşkese razı oldu ancak İsrail, Gazze'nin tamamını işgal hevesi nedeniyle bahaneler üretip ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili de, "Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"(Türkiye-Yunanistan) İki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde."

"(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleri) Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı enerji platformunun başarılı olması güçtür."

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız."

"(Yunan adalarına kapıda vize uygulaması) Aslında tüm bunlara lüzum kalmaması ve AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir."