Vilnius

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salona Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile geldi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir süre sohbet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de salona girişinin ardından tokalaştığı Erdoğan, Biden ve Stoltenberg ile sohbet etti.

Toplantı sırasında Erdoğan ile yan yana oturan Zelenskiy, oturum öncesinde diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarınca alkışlandı.

NATO - Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, basına kapalı yapılıyor.

AA