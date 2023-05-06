Kayseri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Kayseri'yi ve Kayserilileri selamlayan Erdoğan, 10 ay sonra bir kez daha bu kenti görmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu söyledi.

"Kayseri'yi görüp de gururlanmamak mümkün mü? Sizlerin şu sevdasını, şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı, Kayserili gibi kardeşi olanın evelallah sırtı yere gelmez. Rabb'ime, şahsıma sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için bizlere Kayseri'ye ve Kayseriliye hizmet etme imkanı verdiği için hamdediyorum. Allah sizi nazardan, kem gözlerden korusun." diyen Erdoğan, Kayseri'yle ilgili bir de şiir okudu.

Yola çıkarken ilk mitingi yine Kayseri'de yaptıklarını belirten Erdoğan, Kayseri'yle yol arkadaşlıklarının farklı olduğunu dile getirdi.

"Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden sonra afetzedelerin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri'nin geldiğini aktaran Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesine deprem bölgesinde büyük bir gayret ortaya koyduğu için teşekkür etti.

Kentin yaklaşık 50 bin depremzedeye en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "millet olmanın, kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren" Kayseri halkına teşekkürlerini sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber tüm belediyeleri de tebrik eden Erdoğan, Kayseri'nin kardeş şehri Kahramanmaraş'a zor günlerinde destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketini yaşamış, 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet-millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz. Toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300, temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık." diye konuştu.

"Asla sahipsiz bırakmayacağız"

Resmi rakamla Kayseri mitingine 135 bin kişinin katıldığını bildiren Erdoğan, "Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor?" dedi.

"14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz, buna hazır mıyız?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "evet" yanıtının ardından Erdoğan, "Allah sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şov ve istismar için deprem bölgesine gidenler, ne yazık ki onlar sırtını dönse dahi, biz depremin izlerini tamamen silinceye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz. Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun, Allah'ın izniyle onları asla sahipsiz bırakmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, depremde ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve "Rabb'im bizleri her türlü afetten, musibetten muhafaza eylesin diyorum." dedi.

"Biz Kayseri'yle sadece yol arkadaşı değil, kader arkadaşıyız"

"Bizim kumaşımız, milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız, milletimizin aşkıdır." diyen Erdoğan, Seyrani'nin "Aşkın ipliğiyle dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmezmiş." dizelerini paylaştı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşte biz de Kayseri'yle birbirimize o sökülmez aşkın ipiyle bağlıyız. Biz Kayseri'yle sadece yol arkadaşı değil, sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri beraber verdik. Zorlukların üstesinden beraber geldik. Vesayet teşebbüslerine beraber direndik. Terör örgütlerinin saldırılarını beraber püskürttük. 15 Temmuz'da milli iradeyi beraber savunduk. Türkiye'ye son 20 yılda, önceki 80 yıldan daha fazla hizmeti beraber yaptık. Ülkemizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerine beraber imza attık. Daha önce hayal dahi edilemeyen nice projeyi, nice muhteşem eseri beraber kazandırdık."

"Yeniden o rakamları yakalayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün milli geliri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllık 36 milyar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, tarımsal gayri safi hasılası 407 milyar lirayı geçen bir Türkiye varsa... Merkez Bankası rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 115 milyar dolara ulaştı. IMF'ye borcumuz neydi hatırlayın, 23,5 milyar dolar. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Davos'tayız, bebecan o zaman benim bakanım, IMF Başkanı'yla konuşuyoruz, IMF Başkanı diyor ki, böyle böyle siyaseten bizi idare edeceklermiş. Dedim ki 'Siz alacaklarınızı tahsil ediyor musunuz?', 'Ediyoruz.' 'Ama Türkiye'nin Başbakanı benim, sen değilsin. Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben.' Tabii bebecan kızardı, bozardı, böyle şeylere alışık değiller. 2013'te IMF'yi bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü aynı zamanda Merkez Bankasında bir ara görev yapan kişi, bunlar beraber otellerin lobilerinde ne yaptılar, IMF ile görüştüler. Neymiş, IMF'den borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim buna ihtiyacımız yok. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne oldu, ne kaybettik? Hiç. Onunla birlikte 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervimiz de şu an itibarıyla 115 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız. İstihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan, turizm geliri her yıl artan bir Türkiye varsa, depreme rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen ekonomisiyle bir Türkiye gerçeği varsa bunu sizlerle birlikte sırt sırta vererek başardık."

Alandakilere, AK Parti'nin bugüne kadar Türkiye'ye kazandırdığı eser ve hizmetlerin videosunu izlettiren Erdoğan, "Detaya girsek saatler, günler sürecek tüm bu işleri beraber yaptık. Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar Kayserili sanayicinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun, işçinin de alın teri var. Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye ortak paydasında buluştuğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı var. Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun 'önce ülkem' diyen tüm vatandaşlarımızın emeği var. Bu başarıda son 21 yıldır dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen herkesin, tüm kardeşlerimizin payı var. Bu başarı sadece bizlerin değil 85 milyonun tamamının başarısıdır." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından eser ve hizmetlere yenilerini ekleyeceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz yurt dışında oy verme işleri 27 Nisan'da başladı, 9 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yurt dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde, ana vatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz. Bu meseleyi hallettikten sonra 14 Mayıs'a kadar Kayseri'de çalışacağız. Buraya gelemeyen eşimizin, dostumuzun veya komşumuzun kapısını çalacağız. Benim selamımı söyleyecek, kırgınlık, kızgınlık, küskünlük varsa gönlünü alacak, Türkiye Yüzyılı için oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz. 2002'den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek, 14 Mayıs'ta da aynısını yapacağız."

"Kale içeriden fethedilir. Hanımlar, size inanıyorum"

Alandakilere yönelttiği, "Kayseri, 14 Mayıs'ta 'durmak yok yola devam' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta 'doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta 'Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi' diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Bu PKK'ya, HDP'ye, dağdakilere gereken cevabı 14 Mayıs'ta veriyor muyuz?" sorulara, "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Kale içeriden fethedilir. Kaleyi içeriden fethedecek olanlar kimler? Hanımlar, size inanıyorum." dedi.

Erdoğan, elini vicdanına koyan herkesin hizmet aşklarını takdir ettiğini belirterek, "20 sene öncesini hatırlayanlar, ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyor. Artık dünya standardında yollara, hastanelere, havalimanlarına, tünellere, görenlerin hayranlıkla baktığı köprülere sahibiz. Artık Avrupa'nın bile ötesinde bir sağlık sistemine, sosyal güvenlik sistemine, dijital altyapıya, elektronik devlete sahibiz. Artık kendi alanında dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış İHA'lara, SİHA'lara, Akıncı'lara Kızılelma'lara, ANKA'lara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Sayısız projeyi devreye aldık"

Türkiye'nin tüm imkanlarını günden güne geliştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP'li kardeşlerimize sormak lazım, bu bay bay Kemal ne yaptı? CHP'li belediyelerde ne yaptınız? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? Onlar musluk açar, musluk kapar. Bay bay Kemal ve ortakları, inanın elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz. Biz sayısız projeyi devreye aldık. Eserlerimizle hamdolsun Türkiye'de ses verdik. Gençlere ulaşmanın, gençlerimizi gerçek anlamda sevmenin nasıl olacağını gösterdik. Donanmamızın amiral gemisi TGC Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. İstanbul'da yüzlerce kişi TCG Anadolu'yu gezdi. Şimdi ardından İzmir'e gönderdik. Şu anda İzmir'de. İzmir'de de yüzlerce kişi şu anda TCG Anadolu'yu geziyor.

Bay bay Kemal, Kayseri'de 'Katarlılara sattılar.' yalanını attığı fabrikada yeni nesil Fırtına obüslerini ve Altay tankımızı ürettik. Adamın işi gücü yalan. CHP'li kardeşlerim de bu adamın bu yalanlarına uyuyor. Eser ortada. Ziya Paşa ne diyor? 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Şimdi bu hafta başında milli muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık."

"Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yakıt çubuklarının gelmesiyle Türkiye'nin resmen nükleer güce sahip ülkeler ligine yükseldiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhalefetin 'fasa fiso' dediği Karadeniz doğal gazını milletimizin evine kadar getirdik. Kayseri'nin kışı inşallah artık eskisi kadar meşakkatli geçmeyecek. Faturalar gelmiştir, bu ay doğal gaz ücretsiz. Bir sene boyunca da benim Kayserili vatandaşım 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullanacak. Bir yıl boyunca mutfaklarda inşallah bayram olacak? Özellikle hanım kardeşlerime hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bitmedi, etrafımızda doğal gaz ve petrol fışkırırken yıllarca bundan mahrum kaldık. Emekliye, işçiye, memura, gençlere, kadınlarımıza harcayacağımız 100 milyarlarca doları maalesef yabancı ülkelere fatura olarak ödedik. Artık bu para başkalarına gitmeyecek, milletimizin cebinde kalacak.

Peki bu parayla ne yapacağız? Bir müjde daha veriyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız ve buranın gelirinin belli bir miktarını bu bankada rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Mesela ev hanımlarımızı, primlerinin üçte birini buradan ödeyip emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız. Kayserili gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek 2 yılı ödemesiz, 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredisini alacak düğününü yapacak. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz, bir kısmı hibe, bir kısmı uygun şartlarda kredi olmak üzere belli bir kaynağı yanlarında bulacak. Aile ve Gençlik Bankamızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, Cudi-Gabar bölgesinde keşfedilen petrol rezervine atıfta bulunarak, "Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulduk. Kuyumuza, bölücü örgütün daha gencecikken alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Karadeniz'deki doğal gazımızın kalitesi hamdolsun çok iyiydi. Gabar'daki petrolümüz de Kayseri'nin dillere destan üzüm pekmezi kıvamında. Gerçekten çok temiz, gravitesi iyi, ülkemizin günlük ihtiyacının onda birini karşılayacak önemli bir kaynağa sahip olduk." diye konuştu.

"Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz"

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara da bir müjde vermek istediğini dile getiren Erdoğan, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetlerince 21 yılda yapılanların ve gelecek dönemdeki 5 yıllık hedeflerinin yer aldığı videoların yayınlanmasının ardından, şunları kaydetti:

"Kardeşlerim sizlere 21 yıllık karnemizi gösterdik, 5 yıllık hedeflerimizi de söyledik. Bizim sözümüz öyle adı yalancı çobana çıkmış bay bay Kemal'in 'sana söz'üne benzemez. Ne diyor? Sana söz. Ya sen bugüne kadar verdiğin sözün hangisini tuttun? İşçiler atılmayacak dedin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kapıya koydun, İzmir'de, belediyede işçileri kapıya koydun, Ankara'da kapıya koydun. Yahu hangi sözün? Sende doğruluk diye bir şey var mı? Dürüstlük diye bir şey var mı? Hayatın yalan hayatın. Şimdi gene yalan üstüne yalan."

"Biz söz verince unutmaz, onu takip eder, hayata geçirir sonra da millete hesap veririz." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Son 21 yıldır yaptıklarımız 5 senede yapacaklarımızın teminatıdır. Diğer sözlerimizi nasıl tuttuysak sizlerin desteği ve duasıyla inşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Karşımızdaki koalisyonun ise böyle bir derdi ve vizyonu yok. Vaat diye millete sıraladıklarına kendileri bile inanmıyor. Belediyelerindeki işçilerin maaşlarını taksit taksit anca ödüyorlar. Çıkmış bir de 'emekliye şunu vereceğim, memura bunu vereceğim' diyor. Daha ağzı süt kokan torununu SGK'lı yapan birisi utanmadan millete hak, hukuk, adalet dersi veriyor. Ağzı süt kokan torununu sigortalı yapıyor ya. Kim, bay bay Kemal. Bize ve ailemize attığı iftiranın haddi hesabı yok. Sonra buralarda ahlaktan dürüstlükten, erdemden, kul hakkı yememekten bahsediyor. Şimdiye kadar istikrarlı olduğu tek konu var. Meydanlarda verdiği sözlerin hiçbirini tutmaması."

"Güçlü aileniz olursa güçlü milletiniz olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini marjinal örgütlerin, mezhep fanatiklerinin, LGBT savunucularının, milletin inancına, orta çağ karanlığı diyen edepsizlerin manda ve himaye heveslerinin yuvası haline dönüştürdüklerini" ifade ederek şunları söyledi:

"CHP LGBT'cidir, İYİ Parti LGBT'cidir, HDP LGBT'cidir. Diğerlerinden aykırı bir şey duydunuz mu? Onlar da LGBT'ci. Ama LGBT, AK Parti'nin semtine uğrayamaz, MHP'nin semtine uğrayamaz, Cumhur İttifakı'nın semtine uğrayamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aile bizde kutsaldır. Güçlü aileniz olursa güçlü milletiniz olur. Eğer güçlü aile olmazsa çürük bir milletle karşı karşıya kalırsınız."

Millet İttifakı'na yönelik, "Kayseri'ye gelince ne yapıyor bunlar? Milliyetçi maskesi takıyor. Van'a ve Ağrı'ya gidince bölücü örgütün uzantılarıyla kol kola miting düzenliyor." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Burada bayrak, vatan edebiyatı yapıyor, başka yerlere gidince 'Selo'ya özgürlük' diyor. Kim bu Selo? Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksız. Şimdi kendisini ziyaret ediyorlar, 'biz gelince Selo'ya özgürlük' diyor bay bay Kemal. Benim milletim 14 Mayıs'ta size yol vermeyecek ve Cumhur İttifakı, AK Parti, Erdoğan, iş başında olduğu sürece de siz Selo'yu, meloyu çıkartamazsınız. Herkese duymak istediğini söyleyen, kelimenin tam anlamıyla bir nabza göre şerbet ittifakıdır bu koalisyon. Bu ittifakta ilke yok, kırmızı çizgi yok, hassasiyet yok, devletin ve milletin bekasına dair hiçbir duruş yok. Proje ve vizyon zaten yok. Peki bunların yerine ne var? Bolca yalan var, palavra var, sahte gülüş var, maske var, renkten renge girme alışkanlığı var. Dün kara çaldığına, eleştirdiğine bugün sahip çıkma yüzsüzlüğü var. Tabii bir de bol bol bölücülere ve FETÖ'cülere verilmiş sözler var."

"Bölücü örgütün uzantılarına verilmiş tehlikeli tavizler var"

"Amerika'daki hamburgercide yenen büyük lokmalar var, o lokmalar kimlerle paylaşıldı?" sorusunu yönelten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölücü örgütün uzantılarına verilmiş tehlikeli tavizler var. Her gün terör örgütünün bir elebaşı veya sözcüsü çıkıyor, bay bay Kemal için açıkça oy istiyor. Kardeşlerim şu Avrupa, Fransa'sı, Almanya'sı, İngiltere'si, acaba bu kardeşinize niye saldırıyor? Türkiye'yi sevdikleri için mi, Türkiye'de beklediklerini bulamadıkları için. İnşallah 14 Mayıs'ta bu sandıkları onlara, mezar etmeye var mıyız? FETÖ'cüler yurt dışında, bay bay Kemal'in parti delegesi gibi koşturuyor. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergiler zaten bunun için çalışıyor. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken ne bay bay Kemal ne de ortakları bu kepazeliklere hiçbir tepki göstermiyor. Hadi bay bay Kemal'i anlıyoruz. Onun diyet borcu var, istese de konuşamaz. Koalisyonun milliyetçilik iddiasındaki ortağı Meral Hanım niye susuyor? Ha söyle bakalım. LGBT'yle ilgili ne söyledin bugüne kadar? Bir ona bir bana diyerek oy istediği adaylarının bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına anlaştığını niçin açıklamıyor? Yasin Börü ve 51 insanımızın katillerini azmettiren Selo'nun bay bay Kemal'e oy dilenmesinin sebeplerini niçin izah etmiyor? Bunlar şecaat arz ederken sirkatin söyleyenlerden."

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal önceki gün çıkmış, 10 yıl sonra, '17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı' diyor. Şimdi ben bu iftiracıya Kayseri'den soruyorum. Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun, niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? Madem yalan olduğunu, uydurma olduğunu biliyordun, niçin aylarca Meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin. Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu biliyordun, bu darbe girişimine neden ortak oldun? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Seni bu çamur siyasetine kim bulaştırdı? Hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına 'kontrollü darbe' diyerek lekelemeni senden kimler istedi? Bay bay Kemal'in artık bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir. Bay bay Kemal bu millete ve Türk siyasetine bir iyilik yapmak istiyorsa, çıkmalı üzerindeki şüphe bulutlarını cesaretle kaldırmalıdır. Şayet gerçekten helalleşmek istiyorsa önce buradan başlamalıdır. Biz ülkemize ve milletimize, sorumluluğumuzun gereği olarak bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz."

"Kayseri, yerli ve milli duruşunu 14 Mayıs'ta yeniden gösterecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananlarla bazı CHP ve HDP'lilerin terör örgütü PKK ve özerklik söylemlerinin yer aldığı görüntüleri izleten Erdoğan, Kayseri'nin bu partilere milletvekilliği vermeyeceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'yı ancak kendilerinin vuracağını dile getiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve "yandaşlarının" "arkamızda PKK var" diyenlerle gezdiğini belirterek, Kayseri'nin, yerli ve milli duruşunu 14 Mayıs'ta yeniden göstereceğini ifade etti.

Kayseri'nin lokomotif şehirlerden biri olduğunu, ne kadar güçlü ve müreffeh olursa Türkiye'nin de o derece güçlü ve müreffeh olacağını kaydeden Erdoğan, son 21 yılda Kayseri'ye 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını bildirdi.

Eğitimde, sporda, sosyal yardımlarda, sağlıkta şehre çağ atlattıklarını anımsatan Erdoğan, inşa ettikleri Kayseri Şehir Hastanesinin bölge için de önemli bir eser olduğunu anlattı.

Erdoğan, "Bay bay Kemal TOKİ'nin 22 yılda 500 bin konut yaptığını söylemiş. TOKİ, 18 bin 836 Kayseri'de olmak üzere, Türkiye genelinde 1,2 milyon konut inşa etti bay bay Kemal. Kayseri'de 2 bin 71 konutun yapımı sürüyor. Şimdi de İlk Evimle 4 bin 585 yeni konut yapıyor. İlk İş Yerimle 214 iş yeri inşa ediyor. İlk Arsamla altyapısı hazır 25 bin arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli 4 bin 600 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik." dedi.

Kayseri'de 4 millet bahçesinden 2'sinin yapımının, 2'sinin ise projelendirme çalışmalarının devam ettiğini, 83 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, inşası devam eden yolların bir kısmını bu yıl, bir kısmını da gelecek yıl tamamlayacaklarını aktardı.

Kapadokya turizmine katkı sağlayacak Ürgüp-Soğanlı yolunu yatırım programına aldıkları bilgisini veren Erdoğan, demir yollarında Kayseri'nin Yerköy üzerinden Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlanacağını, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkez Projesi'nin birinci etabının tamamlandığını, ikinci etabın yapımına başlandığını, gelecek yıl buranın da tamamlanacağını bildirdi.

Kayseri Havalimanı'na yapılan yeni iç ve dış hatlar terminal binasıyla apron inşasını bu yıl içinde tamamlayarak açmayı planladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarım ve ormanda 3 bin dekar araziyi sulayacak Develi Köseler Barajı ile Sarız Fettahdere Barajı'nın inşası sürüyor. Sanayi ve teknolojide 2 teknopark 17 araştırma geliştirme merkezi ve tasarım merkezi kurduk. Yeni bir organize sanayi bölgesi daha kuracağız. Enerjide Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Kayseri'yi her alanda ileriye taşımak bizim asli görevimiz ve bunu sürdüreceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Ben, Kayseri'den yeni bir müjde bekliyorum. Ben, Kayseri'den bir rekor bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'dekilerin milleti yok, bayrağı yok, ezanı yok, dini yok ama benim Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını kaçıranlar değil mi? Hala onları Kandil'de taciz edenler değil mi? Buradan haykıralım ki iyi duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, havaalanından miting alanına gelişi sırasında yol boyunca sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Erdoğan, kürsüye eşi Emine Erdoğan ile çıktı ve seçim şarkılarına eşlik etti.

Erdoğan, AK Parti'ye geçen, Deva Partisi'nin kurucu il başkanı Begüm Başmısırlı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapmış Hasan Sami Özvarinli'ye parti rozeti taktı.

Mitingin sonunda AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayları tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin ardından Valiliğe geçti.

Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

AA