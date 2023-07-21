Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleriyle ilişkiler konusunda, "İşbirliğimiz önümüzdeki dönemde somut projelerle güçlenerek gelişecek. Ekonomimize müspet etkilerini inşallah en kısa zamanda göreceğiz. Körfez ziyaretimiz sırasında Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili "Düzenleme Meclise sevk edildiğinde, süreç TBMM takvimine göre şekil alacak. İsveç’in atacağı adımlara göre harekete geçeriz. İsveç’in terörle mücadele ve teröristlerin iadesi konusunda somut adım atması kendi lehine olacaktır. Verilen garantilerin yerine getirilmesini bekliyoruz." dedi.

"İnanıyorum ki Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamını sağlayacağız"

Tahıl koridoru ve bölge ülkelerle temaslara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu;

"Sayın Putin'le etraflıca konuşarak devamını temin edeceğimize inanıyorum. Putin'in beklentileri konusunda Batılı ülkeler harekete geçmeli. Önce telefon diplomasisi, ağustosta ziyareti gerçekleşirse Putin'le ayrıntılı görüşeceğiz. İnanıyorum ki Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamını sağlayacağız.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilk defa temas kuruyoruz. Temennim o ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun. Mısır'la ilişkilerin geliştirilmesi ekonomik potansiyelimizi artıracaktır. Libya ziyaretim olacak, belki Kuzey Afrika’da bazı ülkelere ziyaret turu olabilir."

"Fahiş kira artışı ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına gideceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ülkeler boş evlerden yüksek vergi alıyor, Türkiye'de de olabilir mi?" sorusu üzerine "Bakanlığımızın çalışması var, bunların üzerine gideceğiz." dedi.

Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansımasının 2024’te başlayacağını belirten Erdoğan, "Esas itibarıyla devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz." dedi.

AA