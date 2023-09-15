Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem yasası) Amacımız, deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki altyapıyı kurmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında deprem yasasına ilişkin olarak, "Amacımız, deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki altyapıyı kurmaktır." açıklamasında bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde konteyner kentlerde yaşayan depremzede sayısının 1,9 milyonu bulduğunu belirten Erdoğan, "Deprem bölgesine yaptığımız kira yardımından yaklaşık 327 bin hanedeki 1 milyon 310 bin vatandaşımız yararlandı. Depremzedelere bugüne kadar 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, deprem bölgesine destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklar altında depremzedelere 82 milyar lira mali yardımda bulunulduğunu söyledi.

Libya'daki sel felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya insani yardım kapsamında 3 uçak ve 3 gemi görevlendirildiğini belirterek, "Bu zor günleri kısa sürede atlatmaları için Libyalı kardeşlerimize yardımlarımız aralıksız devam edecek." dedi.

AA