Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti.



Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İletişim Başkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York'ta İtalya Başbakanı Meloni'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre kabulde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye'nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile İş Forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, görüşmenin pek çok alanda güçlü işbirliklerine sahip olan Türkiye-İtalya ilişkileri için hayırlara vesile olmasını diledi.

AA