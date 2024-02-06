Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik terör saldırısında yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Çağlayan Adliyesindeki saldırı) İki terörist, alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Erdoğan, "Bugün, Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Kahramanmaraş'ta hak sahibi yaklaşık 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet diyor ki 'bir yıl geçti, ortada bir şey yok.' Kahramanmaraş burada, zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettiği hizmeti kazandıramamasının tek sebebi beceriksizlik, iş bilmezlik ve başka hesaplar peşinde koşmalarıdır." dedi.