Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, merhumun eşi Sedef Ardıç ile yeğenleri İdil ve Kaan Ark'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, merhumun ailesi, yakınları ve meslektaşları da cenaze namazında saf tuttu.

Beşiktaş İlçe Müftüsü İsmail Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından merhum için dua etti, tezkiye konuşması yaptı.

"Acaba o köşe aynı şekilde doldurulabilecek mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun tabutu başında yaptığı konuşmada, Ardıç'ın vefatı dolayısıyla hüzünlü olduğunu söyledi.

Ardıç'ı "Hakk'a ve haklıya sahip çıkan bir kalem" olarak niteleyen Erdoğan, "Şu anda Hakk'a uğurluyoruz. Acaba o köşe aynı şekilde doldurulabilecek mi? Biraz zor olduğuna inanıyorum, çünkü bu kalemler öyle kolay kolay dolmuyor. Aynı, kalem kıran hakimler vardır ya yazarlar da öyle. Fakat, Engin kardeşimizin öyle bir özelliği vardı ki kalemi hırçın gibi görünürdü ama o hırçın gibi görünen kalem Hakk içindi, haklı içindi ve bunu da esirgemeden yapardı. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

"Hiç kimse havalara girmesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Ne bir an ileri, ne bir an geri." diyen Erdoğan, vakti zamanı geldiğinde emanetin sahibine teslim edileceğini vurguladı.

Ardıç'ın 71 yaşında emaneti sahibine teslim ettiğini belirten Erdoğan, "Biz kendisine Rabbim'den rahmet diliyoruz, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından merhum için dua ederek camiden ayrıldı.

Engin Ardıç'ın naaşı defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

AA