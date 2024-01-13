İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Güvenlik toplantısında, dün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

45 terörist etkisiz hale getirildi

Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik toplantısında, terörle mücadele stratejilerinin bütünlüklü olarak değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme, imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini sürdürdüğü bildirildi.

Güvenlik toplantısında, terör örgütünün Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimlerinin de hız kazandığı kaydedildi.

Bu mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye’deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edeceği bildirildi.