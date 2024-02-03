Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında, "Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız 390 bin olarak netleşmiştir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hatay) Bugün, 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimizde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.

"İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz."diyerek, "İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz." şeklinde konuştu.

"Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedeflerimize doğru yürürken deprem, terör, ekonomik tuzaklar başta önümüzdeki muhtemel tehditleri de birer birer bertaraf etme kararlılığındayız." ifadesini kullandı.