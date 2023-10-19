Bu toplantıda sözlerine "Milletimizin evine hoş geldiniz,şahsımla ilgili teveccüh ve davetiniz için teşekkür ediyorum" diyerek,18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü kutlayan Yalçın Topçu;Çocuk edebiyatı yazarı şair ve romancı Kemalettin Tuğcu’yu vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anarak sürdürdüğü konuşmasını şu sözlerle tamamladı;

“Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler tarihi ve köklü bir geçmişe dayanır.

Türkiye-Romanya ilişkileri karşılıklı güven ve kazan kazan esasında stratejik ortaklık düzeyindedir.

Ayrıca Romanya’da yaşayan Kırım Tatar’ı,Türkmen,ve Nogay Türkleri de iki dost ülke arasındaki ilişkilerde çok güçlü bir bağ teşkil etmektedirler.

Dostumuz Romanya ülkemizin Balkanlar’daki en büyük ticaret ortağıdır.

Romanya-Türkiye ilişkileri her alanda daha da ileri seviyelere doğru ilerlemektedir.

İsrail hükümeti tarafından sivil halka,masumiyetin timsali çocuklara ve hastahaneleri dahi vurarak yapmış olduğu soykırıma ve haksız işgale destek olan ülkeler bilmeli ki,İsrail halkının da bölgenin ve dünyanın da faydasına olacak tek şey hemen adil bir barıştır.

İnsanlık alemi ve İsrail halkı, insanlık suçu işleyen çocuk katili Netanyahu hükümetini durdurmak için artık ayağa kalkmalıdır.”

Romanya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı’da kabul için Yalçın Topçu’ya teşekkür ederek yaptığı konuşmada;

Bizler Romanya ile ticaretimizi daha da artırmanın yanında başta FETÖ olmak üzere Türkiye aleyhindeki bütün terör örgütlerinin faliyetlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmekteyiz.

Türkiyemizi ve Türk halkını Romanya’nın kamuoyuna anlatmada üzerimize düşeni yapmaktayız zaten çok şükür Romanya'da Türklere kaşı Romanya devletinin de halkının da yaklaşım çok müsbettir.Bunu daha da olgunlaştırmak ve güçlü kılmak için bizde gayret gösteriyoruz.Sizi,Romanya Türkiye Ticaret Odasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu 100 yılı ve Romanya Türkiye ilişkilerinin 145 yılı münasebetiyle 1 Kasım'da düzenleyeceği Türk Gecesine davet ediyoruz.Bu gece de size Türk dünyasına yapmış olduğunuz katkılardan dolayı ödül takdimi yapılacaktır.” dedi

Görüşme,Yalçın Topçu tarafından heyete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi ve imzasını taşıyan kravat ve kalem hediye etmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.