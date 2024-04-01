“Öncelikle Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız.”

31 Mart 2024 seçimleriyle, ülkemiz ve milletimiz silahlı ve siyasi bölücülerin provakasyonlarına rağmen, yüksek demokrasinin güzel bir örneğini daha bütün dünyaya göstermiştir.

Devletimizin yönetim erkinin; Türkiye’nin bir dahaki seçime kadar olan dört yıldan fazla zamanında,yedi düvelin beslemesi silahlı ve siyasi piyonlarına karşı içerde ve dışarda verdiği kararlı mücadelesini devam ettirerek,ekonomik,sosyal, siyasi ve silahlı bölücü terör örgütlerinin kökünü kazıyacak ve bunlara hamilik yapan emperyalist güçlerin hayallerini de kabusa çevireceğini hep birlikte göreceğiz!..

Büyük Atatürk’ün,ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda dünyayı,her alanda tam bağımsız güçlü Türkiye’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ ile mutlaka buluşturacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

31 Mart Yerel Yönetimler Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun.”