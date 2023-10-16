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İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 2016'da birinci derecede sit alanı olarak tescillenen ve bölgenin sivil mimarinin en güzel örnekleri arasında yer alan kale evlerinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 4 yıl önce Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında yürütülen çalışmalarla 400 yıllık olduğu değerlendirilen 21 kale evinden 7'si aslına uygun olarak restore edildi.

Kalan evlerin de turizme kazandırılması amacıyla belediyenin hazırladığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destek sunduğu proje ile 2 evde daha çalışma başlatıldı.

Yıl sonunda tamamlanması planlanan 2 evin butik otele, restorasyonu biten diğer evlerin de kente gelen ziyaretçilerin güzel zaman geçirebileceği kafe, kütüphane, müze gibi sosyal yaşam alanlarına dönüştürülmesi planlandı.

Son yıllarda terör olaylarının sona ermesiyle huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, tarihi kale evlerinin canlanan turizme katkı sağlaması bekleniyor.

"Buranın kültürünü canlandırmak istiyoruz"

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2019'da başlatılan çalışmalar kapsamında daha önce 7 evin restorasyonunun tamamlandığını söyledi.

DAKA ile yürüttükleri proje ile bu yıl 2 evi daha restore ettiklerini anlatan Dündar, "İlçemizin sembolü olan ve 400 yıllık olduğu tahmin edilen evlerimizi eski mimarisine uygun şekilde yenileyerek turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Daha önce yaptığımız evlerin bir kısmını kitap kafe, dengbej (ağıt ve türkü seslendiren yöresel sanatçı) odası, müze ve kütüphane olacak şekilde projelendirdik. Bu yıl restore ettiklerimizi de butik otele dönüştürerek ilçemizdeki konaklama sorununa katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

İlçenin tarihi geçmişe sahip olduğunu ve değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Dündar, bölgedeki tarihi mekanları restore ederek turizmi canlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Göreve geldikten sonra vadettikleri projelerin tamamını hayata geçirdiklerini dile getiren Dündar, şunları kaydetti:

"Kale evlerinin restorasyon çalışmalarını DAKA'nın desteğiyle yürütüyoruz. Birinci etabı bu yıl faaliyete geçireceğiz. İkinci etabı da gelecek yıl tamamlamayı planlıyoruz. Uzun vadede evlerin tamamını Çukurca'nın tarihi dokusuna uygun şekilde restore edeceğiz. Bir kısmını da ev olarak değerlendireceğiz. Buranın eski yaşantısını, kültürünü tekrar canlandırmak istiyoruz. Çukurca'mız çok güzel bir yer. Doğası, mikroklima iklimiyle keşfedilmeyi bekliyor. Birçok çeşit sebze ve meyve yetiştiriliyor. Burası çok huzurlu ve güvenli. Herkesi buraya bekliyoruz."

İlçe sakinlerinden Mahmut Güneş de kale evlerinde geçmişte dedelerinin yaşadığını belirterek, "Bizim için çok şey ifade ediyor. Eskiden yaşam yeriydi. Evler yeniden restore ediliyor. Bu çalışmadan dolayı mutluyuz. Bu evler ilçemize birçok anlamda katkı sunacak. Yerli ve yabancı turistler ilçemize gelip buraları görsün. İlçedeki herkes bu çalışmadan memnun. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarında görev yapan Nurettin Ediş de "Evlerdeki duvarları yapıyoruz. Evleri eski dokusuna uygun inşa ediyoruz. Damlar ağaçtan yapılıyor, üstü de toprakla kaplanıyor. Şu anda yaptığımız iki ev var. İki bölümden 6 ayrı oda olacak." dedi.