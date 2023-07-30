İSTANBUL- Kripto tutkunlarının endüstriye olan ilgilerini tüketmelerini, etkileşimde bulunmalarını ve paralarını değerlendirmelerini devrimleştiren CryptoKTV, kullanıcı deneyimini basitleştiriyor.

Platformun Watch 2 Earn programı, kullanıcıların içeriği izleyerek ve etkileşimde bulunarak token para birimi kazanmasına olanak tanıyor. Bu, aktif katılımı, bilgi paylaşımını teşvik ediyor ve toplum içinde dinamik bir ekosistem oluşturuyor.

Etkileşimli ortam



CryptoKTV, canlı bir kripto meraklıları topluluğunu destekleyerek kullanıcıların forumlar ve sosyal özellikler aracılığıyla bağlantı kurmalarını sağlıyor. Böylelikle tartışmalara katılarak ve görüş alışverişinde bulunulabiliyor. Bu etkileşimli ortam, işbirliğini, ağ oluşturmayı ve değerli bilgi alışverişini teşvik ediyor.



Tüm bir arada platformu, yenilikçi ödüllendirme sistemi, canlı toplumu ve içerik oluşturucular için güçlendirici fırsatlarıyla CryptoKTV, kripto medyasını tüketme, etkileşimde bulunma ve para kazanma şeklimizi değiştiriyor ve geleceğini şekillendiriyor. Bu kapsamda CryptoKTV, 3 Ağustos tarihinde İstanbul'da 'CryptoKTV Konferansı' düzenlemeye hazırlanıyor.



“Hizmeti Türk yatırımcılar ile buluşturmaktan büyük heyecan duymaktayız”

CryptoKTV CEO’su Daniel Samarghitan, CryptoKTV’nin dünya çapında kripto meraklıları için gidilecek bir platform olmayı hedeflediğini belirterek, “Kapsamlı içerik sunarak, canlı bir topluluk oluşturarak ve kullanıcı etkileşimini ödüllendirerek, CryptoKTV, kripto meraklılarının bilgilenmeye, katılıma ve bağlantıda kalabileceği en üst düzeyde bir hedef olarak yol alıyor. Bu hizmeti Türk yatırımcılar ile buluşturmaktan büyük heyecan duymaktayız.” ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ