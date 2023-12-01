Haber: Damla Oya Erman

Pazartesi günü mahkemeye sunulan davada, Portekizli futbolcu ve kripto borsasının "yanıltıcı ifadeler" kullandığı iddia edildi. 2022'nin Kasım ayında piyasaya sürülen "CR7" NFT koleksiyonunu tanıtmak için yapılan bu dava, tazminat talebiyle birlikte 1 milyar doların üzerinde zarar öngörüyor.

NFT'ler, bir blockchain üzerinde depolanan dijital sanat formlarıdır ve 2021'de kripto paralara olan ilginin artmasıyla popülerlik kazandı. Ancak değerleri o zamandan beri düştü ve NFT Scan ve CoinMarketCap verilerine göre şu anda yaklaşık %95'i değersiz durumda.

Binance'in CR7 koleksiyonu, Ronaldo'nun yedi farklı pozda görüntülerini içeriyor. Şu anda Suudi Arabistan'da Al Nassr takımında oynayan Ronaldo, bu koleksiyon ile "NFT oyununu değiştirmeyi ve futbolu bir üst seviyeye taşımayı" amaçlıyor.

CR7 NFT'lerinin en ucuzu, geçen yılki FIFA Dünya Kupası öncesinde 77 dolar değerindeyken, şu anda sadece 1 dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Pazartesi günü açılan dava, Ronaldo ve Binance'in tanıtımlarının "kripto para birimlerine aşina olmayan tüketicilere yönelik olduğunu" ileri sürdü.

Ronaldo, NFT'leri veya kripto paraları yanıltıcı bir şekilde tanıtmakla suçlanan ilk ünlü isim değil. Geçtiğimiz yıl aralık ayında açılan bir dava, Justin Bieber, Serena Williams, Paris Hilton gibi ünlü isimlerin Bored Ape Yacht Club dijital sanat koleksiyonunu yanıltıcı bir şekilde tanıtmak için ödendiğini iddia etmişti.

Ronaldo'nun NFT davası, Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun (CZ) ABD Adalet Bakanlığı ile yapılan bir anlaşma kapsamında istifa etmeyi kabul etmesinden sadece birkaç hafta sonra geliyor. Binance, anti-para aklama ve yaptırım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4.3 milyar dolarlık bir ceza ile karşılaşmıştı. Binance ve Ronaldo'nun yönetim şirketi, normal çalışma saatleri dışında yapılan Business Insider yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.