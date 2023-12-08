Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.
Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.
Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:
|TAKIM
|MAÇ
|GOL
|Sporting Lizbon
|31
|5
|Manchester United
|346
|145
|Real Madrid
|438
|450
|Juventus
|134
|101
|Al Nassr
|46
|39
|Portekiz Milli Takımı
|205
|128
|TOPLAM
|1200
|868