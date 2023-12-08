Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.

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Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:

TAKIM MAÇ GOL
Sporting Lizbon 31 5
Manchester United 346 145
Real Madrid 438 450
Juventus 134 101
Al Nassr 46 39
Portekiz Milli Takımı 205 128
TOPLAM 1200 868
Kaynak: AA