Haber: Mert Osman Erman

41 yaşındaki Dye, iç şehir Sydney semtinde ciddi baş yaralanmalarıyla bulunduktan iki gün sonra Noel Günü öldü.

Yeni testler, Bay Dye'ın kot pantolonunda bulunan DNA'nın başka bir suç mahallinde bulunan DNA ile eşleştiğini buldu.

Onun ölümü, Yeni Güney Galler'deki (NSW) homofobik nefret suçlarının daha geniş bir soruşturması kapsamında incelenmektedir.

Soruşturma, ölümünden neredeyse 30 yıl sonra bile, Bay Dye'ın kıyafetlerinin adli inceleme için gönderilmediği bir aşamada, çoklu polis soruşturmalarına rağmen yapılmadığını duydu.

Aynı zamanda, Bay Dye'ın cebinde bulunan iki kağıt parçasının analiz edilmediğini buldu; bunlardan birinde bir isim yazılıyken - ve diğerinde bir kan lekesi bulunuyordu.

NP252 olarak adlandırılan şüpheli kişi, 2002 yılında öldü. Mevcut mevcut bilgilere dayanarak Bay Crispin'in ölümünde rol oynayıp oynamadığı net değil.

Soruşturma, 1976 ile 2000 yılları arasındaki ölümlerin yeterince araştırılıp araştırılmadığı konusunu sorgulayan Avustralya Kriminoloji Enstitüsü'nün araştırması sonrasında Nisan 2022'de başladı.

2018 yılında, polisin LGBT topluluğunu daha önce "marjinalleştirmede" rol aldığını kabul ettiği bildirildi.

"[Yeni Güney Galler Polisi], 1976 ve 2000 yılları arasında homofobiye dayalı şiddeti ve gay erkeklere yönelik dehşet verici şiddeti, toplumun kabul ettiğini herhangi bir koşul olmaksızın kabul eder," dedi.

Eklendi: "Bu dönemde kesinlikle cinsel yönelimleri nedeniyle öldürülen insanlar vardı." Kriminoloji Enstitüsü, 1976-2000 arasında 80'e kadar eşcinsel erkeğin öldürüldüğünü buldu ve bu dönemde eşcinsel erkeklere yönelik şiddetin "aşırı ve sıkça vahşi" olduğunu buldu.

Eşcinsellik, 1984 yılında NSW'de suç olmaktan çıkarıldı. LGBT bireylere yönelik şiddet yaygındı, ancak nadiren soruşturuluyordu.