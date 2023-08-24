Haber: Damla Oya Erman

Birçok uzmana göre, virüsün son zamanlardaki artışına karşı kendinizi korumak için bu maskeleri burun ve ağız bölgesinize sıkıca oturtarak takmalısınız.

Bu öneri, 80 yaşındaki Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere, herkesi kapsamalıdır. Kardiyolog Dr. Jonathan Reiner, özellikle yaşlı yetişkinlerin Covid enfeksiyonunu takip eden komplikasyonlar açısından en yüksek risk grubunu oluşturduğunu belirtiyor.

Reiner, "Sayılar tekrar düşmeye başlayana kadar, Başkan Biden'ın kalabalık ortamlarda maske takması ve bazı önlemler alması uygun olurdu" diyor.

Diğer yüksek riskli gruplar arasında diyabet, kanser, kronik karaciğer, böbrek veya akciğer hastalığı, organ veya kök hücre nakli, HIV veya diğer bağışıklık sistemi zayıflatıcı koşulları bulunanlar, kalp hastalığı veya inme geçmişi, bunama veya zihinsel sağlık sorunları olanlar yer alıyor.

Dr. Reiner, "Artan enfeksiyon riskine sahip kişinin bakıcısıysanız, halka açık yerlerde maske takmayı düşünmelisiniz" diyor. Özellikle N95 maskeleri etkili olduğundan, bu tür maskeleri kullanmalısınız.

Uzmanlar N95 maskelerini neden tavsiye ediyor?

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), insanlara "kendi için en iyi uyum, koruma ve rahatlığa sahip bir maske takmalarını" öneriyor. Ancak, bazı kişilerin Covid-19'dan ciddi hastalık riski taşıdığını belirtiyor. Ancak, ajans halkın genel olarak maskeleri benimsemesi konusunda geniş bir öneride bulunmuyor. Hastaneye yatışlar kritik seviyelere ulaştığında, durum değişebilir. CDC, yerel hastanelerde her 100,000 kişi başına 20 veya daha fazla Covid vakası bulunan bölgelerde evrensel maske takmayı ve virüs nedeniyle her 100,000 kişi başına 10 ile 19.9 arasında kişinin hastaneye yatırıldığı yüksek riskli bireyler için maske takmayı öneriyor.

Ülke genelindeki hastaneye yatışlar, CDC eşik değerlerine göre, 12 Ağustos'ta sona eren haftada her 100,000 kişi başına yaklaşık dört yeni yatışla sınırlıydı. Ancak, virüs seviyeleri artmış durumda ve bazı bölgelerde risk daha yüksek. Bu nedenle uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda, kalabalık ortamlarda ve kötü havalandırılan yerlerde maskelerin hala gerekebileceğini belirtiyor.

Bu artışın ardında, BA.2.86 adı verilen yeni bir varyantın etkisi bulunuyor. Bu varyant yüksek mutasyonlu olsa da, henüz küresel olarak sınırlı sayıda insanda tespit edildi. Ancak uzmanlar, virüsün sürekli evrim geçirmesinin ve yeni varyantların ortaya çıkmasının durmaksızın devam ettiğini belirtiyor.

Covid-19'da neler oluyor?

CDC bu yıl toplu Covid-19 vaka sayılarını rapor etmeyi bıraktı, ancak hastaneye yatışlardaki artış, hastalığı izleyenler arasında endişe yaratıyor.

Tuvaletlerden gelen atık sularındaki virüs seviyeleri - topluluğun içindeki Covid artışının erken bir göstergesi olarak kabul edilen - ikiye katlandı, Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Fakültesi Tıp Bölümü profesörü ve başkanı Dr. Robert Wachter açıkladı.

"Hastaneye yatışlar henüz ikiye katlanmadı, ancak sayılar birkaç hafta geriden geliyor, muhtemelen yakında ikiye katlanacak" diyor Wachter. "Şu an daha önceki aylara göre, bulaşma riski kesinlikle daha yüksek, muhtemelen iki kat riskli. Dikkatli olmaya çalışıyorsanız, maskeyi tekrar kullanmanın zamanı gelmiştir."

Covid-19'un çocuklara etkisi

Çocuk doktorları, okulların açılmasıyla birlikte soğuk algınlığı, grip veya Covid dahil olmak üzere solunum yolu hastalıklarında tipik olarak bir artış yaşandığını belirtiyorlar.

"Covid vakalarında artış görüyoruz ve genel olarak evde yapılan test oranı düşük, bu nedenle bildiğimizden daha fazla Covid vakası olabilir, özellikle çocukların çoğunun semptomları hafif veya hiç yok" diyor Nationwide Children’s Hospital'daki okul tabanlı sağlık ve mobil kliniklerin tıbbi direktörü çocuk doktoru Dr. Sara Bode.

Yine de, çoğu öğrencinin maskeli olması gerekmeyebilir ve el yıkama, öksürüğü dirseğe yapma ve hasta olduklarında evde kalma gibi geleneksel önlemleri kullanmalıdır. Ancak, çocuğun bağışıklık sistemi zayıfsa ve enfeksiyonlara karşı savaşma yeteneği düşükse, doktorlarına danışarak maskenin ek bir koruma sağlayıp sağlamayacağını düşünmelidir.

Özetle, Covid-19'un etkisi kalıcı gibi görünüyor ve önlem almaya devam etmemiz gerekecek. Uzmanlara göre, bu virüs sürekli olarak mevcut ve yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte sürekli olarak adapte olmamız gerekecek.