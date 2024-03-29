Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampta hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Başantrenörü Costica Buceschi, "Karadağ takımı oldukça güçlü, onları ilk maçtan itibaren iyi analiz ettik, bütün maçlarını izledik. Karadağ karşısında doğru bir oyun sergilemeye çalışacağız." dedi.

Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda da Buceschi, "Gruptan çıkma adına büyük avantajımız var, bildiğiniz üzere Sırbistan ile burada ev sahibi olduğumuz maçta berabere kalarak puan aldık. Ama bizim için gruptan üçüncü olarak çıkmak yeterli değil biz önümüzdeki Karadağ ve Sırbistan maçlarında da iyi bir oyun sergileyerek, hem ev sahibi olduğumuz Karadağ maçında hem de deplasmanda Sırbistan maçından puan almaya çalışacağız. Daha iyi bir pozisyonla gruptan çıkmaya çalışacağız." diye konuştu.

Oyuncuların performansına ilişkin de Buceschi, "Milli takımımızda şu anda sol oyun kurucumuz Didem Hoşgör de ve orta oyuncumuz Yasemin Şahin de ligden gelen sakatlıklar mevcut. Bu nedenle Didem'i takımına geri göndermek durumunda kaldık. Yasemin bizimle olacak durumunu değerlendireceğiz. Yurt dışında çalışan da üç oyuncumuz var, onları da Rize'de değerlendirme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

Karadağ ve Sırbistan maçına kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Buceschi, "Kesinlikle puan almaya çalışacağız, kazanmaktan başka hedefimiz yok kazanmak için çıkacağız." dedi.

Avrupa Şampiyonası'na katılmanın tarihi bir başarı olacağının hatırlatılması üzerine de Buceschi, şöyle konuştu:

"İlk kez Avrupa Şampiyonası'na takım olarak katılabilme hedefine ulaşırsak bunun benimle olması büyük bir mutluluk. İlk defa finallere katılacağız, bu bizim için de büyük bir şans. Ancak daha geniş açıyla bakarsak 2026 Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağı Türkiye'de oynanacak, bu nedenle biz o şampiyonaya sadece katılmak değil gerçekten kuvvetimizle bunu hak ettiğimizi göstererek, Türk hentbolunun hangi seviyede olduğunu göstererek katılmak istiyoruz. Bu nedenle uzun vadeli bir çalışma içerisindeyiz. Sadece bu şampiyona finaline değil önümüzdeki uzun periyoda bakarak çalışma yapıyoruz."

Milli hentbolcular Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak görüyor

Milli hentbolculardan Yasemin Şahin, Karadağ maçı için hazırlıkların devam ettiğini, Avrupa'da oynayan 3 oyuncunun da takıma katılacağını belirterek, "Karadeniz'de seyirciyle oynadığımız maçlarda başka bir motivasyonla oynuyoruz, seyircilerimiz bizi yalnız bırakmazsa biz tabii ki Avrupa Şampiyonası biletini kesinlikle almak için Karadağ maçını kazanmak istiyoruz. Seyircinin desteği bizim için çok önemli." dedi.

Grupta en son burada Bulgaristan maçında seyircilere çok keyifli bir maç izlettiklerini aktaran Yasemin, "Hepimiz çok keyif alarak oynadık, bütün oyuncularımız gol sevinci yaşadı. Rize'de aynı motivasyonla tek hedefimiz kazanmak, evimizde galibiyet alıp ondan sonra deplasman maçını düşünmek istiyoruz. Karadağ maçını alırsak Avrupa Şampiyonası'nı garantilemiş gibi olacağız ama tabii Sırbistan maçını da kazanmak istiyoruz. Çıktığımız bütün maçları kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. O motivasyonla Türkiye, Sırbistan'ı da Karadağ'ı da yendi öyle geldi Avrupa'ya motivasyonu olsun." şeklinde konuştu.

Kariyerinin sonuna doğru yaklaştığını belirten Yasemin, Avrupa Şampiyonası'na katılmanın çocukluk hayali olduğunu sözlerine ekledi.

Milli hentbolculardan Nurceren Akgün Göktepe de gruplar açıklandığından itibaren tamamen hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maç maç ilerlemeyi ilke edindik. Hedef maçlarımızı aldık grupta gayet iyi bir sıralamadayız. Önümüzde iki önemli maç var, elimizden gelenin en iyisini yaparak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Takımda moraller çok yüksek, gayet güzel bir şekilde sadece maç kazanmaya odaklı devam ediyoruz."

Avrupa şampiyonasına katılmanın kendisi için inanılmaz bir sevinç olacağını da aktaran Nurceren, "Çocukluğumdan beri 14 yaşımdan beri milli takıma geliyorum, bütün kategorilerde oynadım. Avrupa Şampiyonası duygusunu hiç tatmadık gerçekten hepimiz çok istiyoruz, tarihimizde bir ilk inşallah gerçekleştireceğiz. Herkesi bizi izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Milli Takım, 6. Eleme Grubu'ndaki beşinci maçında 3 Nisan'da Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta son maçını ise 7 Nisan'da deplasmanda Sırbistan ile oynayacak.