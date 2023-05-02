ÇORUM AA- Boğazkale ilçesinde çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Eroloğlu, eğitimini ilkokuldan sonra sürdüremedi.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale'de doğal taşlardan hediyelik eşya yapan büyüklerini izleyerek 6 yaşında ilk taş oyma heykelini yapan Eroloğlu, zamanla kendisini geliştirerek yüzlerce heykele imza attı.

Eroloğlu, yaptığı "Kibele heykeli" ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2001'de düzenlenen "Kültürel Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması"nda ikincilik elde ettikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde özel eğitim aldı.

Sanat çalışmalarını İstanbul ve İzmir'deki galerilerinde sürdüren Eroloğlu, merkezi Yunanistan'da bulunan Zervas Art Sanat Galerisi tarafından 25-31 Mayıs tarihlerinde ABD'nin New York kentinde düzenlenecek "New York Art Symposium"da UNESCO'nun davetlisi olarak Türkiye'yi temsil edecek.

"Şimdiye kadar 800 civarında heykel yapmışımdır"

Eroloğlu, AA muhabirine, işini çok sevdiğini ve ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Heykeltıraşlığa 6 yaşında başladığını, Bakanlıktan ödül almasının ardından üniversitede özel eğitim görmesinin bu işte önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Eroloğlu, bu süreçte kendisini bulmaya ve sanatla daha çok buluşmaya çalıştığını belirtti.

Zamanla kendi eserlerini ortaya çıkardığını, İstanbul ve Ankara ile Almanya'da kişisel sergiler açtığını dile getiren Eroloğlu, "Şimdiye kadar 800 civarında heykel yapmışımdır, her biri dünyanın bir ucunda. Yaptığım heykelleri turistlere, sanatseverlere, koleksiyonerlere satıyorum. Almanya'da, Amerika'da, Japonya'da, İtalya'da, Avusturya'da, Fransa'da heykellerim var." dedi.

Bazı eserlerini satmaya kıyamadığını, "Doğanın kavgası" adını verdiği, iki kartalın karşılıklı mücadelesini simgeleyen heykelinin de bunlardan biri olduğunu belirten Eroloğlu, "New York Art Symposium"a bu heykelle katılacağını dile getirdi.