ÇORUM (AA) - Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, rakiplerinin ligin en fazla temaslı oyun oynayan takımı olduğunu ve buna göre teknik hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Tam, Çorum FK Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, ligin ilk haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3 puanı almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İlk kez çıktıkları 1. Lig'de iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Tam, "Bu maçı 3-0 gibi net skorla kazanmak bizi çok mutlu etti. Camiamızı da mutlu ettiğini düşünüyoruz. Oyunda kendimizi geliştireceğimiz yönleri, eksik yönleri görme şansına sahip olduk. İyi yaptığımız işler de epey fazlaydı. Şu bir gerçek ki daha iyisini yapabilmek için fazlasıyla sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

1. Lig'de ilk kez Bitexen Giresunspor maçında kendi taraftarlarıyla buluşacaklarını hatırlatan Tam, "Taraftarımızla cuma akşamı ilk kez üst ligdeki ilk müsabakamızda buluşacağız. Onların heyecanlı olduklarını, takımı seyretmek için sabırsızlandıklarının farkındayız." diye konuştu.

Tam, Giresunspor maçına taktiksel hazırlandıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Giresunspor, ligin ilk hafta istatistiklerine baktığımızda ligin en fazla temaslı takımı, en fazla faul yapan takımı. Çok genç ve dinamik oyunculardan kurulu. Belki rahatsız edici şekilde tempo yapabilen oyunculardan kurulmuş bir ekip. Dolayısıyla biz de ona göre çözümlerimizi hazırladık. Ona göre teknik antrenmanlarımızı yapıyoruz. Asla küçümsenecek bir takım değil. İlk maçta çok fazla pozisyona girmemiş olsalar da ciddiye alınması gereken bir rakip. Zaten bütün rakiplerimizi ciddiye alan yapıda takımız. Bunu özellikle oyuncularımıza söylüyoruz, adapte ediyoruz. İşin ciddiyetinden asla taviz vermiyoruz. Ciddi şekilde çalışıp taraftarımızı mutlu edecek performansı ortaya koymak istiyoruz."

Geçen sezon iyi bir başarı grafiği yakaladıklarının altını çizen Tam, "Kazanarak gelen bir takımdık. Müthiş bir grafiğimiz, istatistiğimiz vardı geçtiğimiz yıl. Bu kazanma alışkanlığının devam etmiş olması tabii ki öz güvenimizi yükseltti. Takımla ilgili fikrimiz netleşti. Neleri daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz, kafa yoruyoruz, ona dönük çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.