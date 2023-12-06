Haber: Mert Osman Erman

"İhtiyatlı iyimserlik" ifadesini kullanan Birleşik Arap Emirlikleri müzakere ekibi, COP28'in önümüzdeki on yıllarda fosil yakıtları azaltma taahhüdünde bulunmaya hazırlandığını düşünüyor.

Belki de tamamen vazgeçmek.

Petro devletinde bir iklim konferansına ev sahipliği yapmak kötü bir şaka başlangıcı gibi görünüyor, ancak gerçek ilerleme sağlayabileceğine dair işaretler var.

Fosil yakıtlardan nasıl kurtulacağımızı çözmek, muhtemelen düşündüğünüz gibi bu BM iklim konferansının temel meselesi değil mi? Ama tuhaf bir şekilde, sadece birkaç yıl öncesine kadar fosil yakıtlar bu tür büyük küresel toplantılarda etkili bir şekilde "f-kelimeleri" idi - nadiren söylenirdi.

İlk resmi tartışma, COP26'da, yani 2021'de Glasgow'da fosil yakıtların geleceği üzerine yapıldı ve orada yapılan tek taahhüt, en kirli olanları "azaltma" sözü oldu, kömür.

Şu anda yapılan bir taahhüt, dünyanın fosil yakıtları tamamen kullanmayı bırakacağı anlamına gelmeyecek.

Muhtemelen bir son tarih taahhüdü alamayacağız, bu çok tartışmalı olurdu.

Ve "azaltılmış" fosil yakıtlar hala izin verilecek. Bunlar, atmosferi ısıtan karbon dioksidi emmeyi durdurmak için yakalananları içerir ve bunu yapacak teknoloji, ihtiyaç duyulan ölçekte henüz var değil.

Ancak en azından dünya, her zaman bu müzakerelerin ima ettiği şeyi kabul etmiş olacak - iklim değişikliğinin ana kaynağıyla başa çıkmamız gerekiyor.

Bu tarihi bir ilk olacak ve önemli bir adım ileriye atılacaktır.

Peki, neden bu tür bir şeyin tam olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmasına izin verilir?

Bir aşama dışında Dubai'de tartışma altındaki metinde bir aşama dışı vardır ve bu müzakerelerin başkanı olan Sultan Al-Jaber - yani COP28'in başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet petrol şirketi Adnoc'un başı - bunu istediğini söylüyor.

En azından bu isteğin geniş bir şekilde rapor edilmemesinden büyük ölçüde rahatsız olmuştur.

Bu, Bay Jaber'ın, sadece en bağlı COP başkanlarının anladığı türden bürokratik bir dilde söylediği kısmen bir şeydir.

Diğer dünya ülkelerinin temsilcileriyle konuştuğunu ve onları COP28'in nihai metninde fosil yakıtların kullanımını azaltma veya en azından azaltma konusunda anlaşmaya zorladığını belirtiyor.

Kafanız karıştı mı? İşte benim kendi çevirim:

"Dünya genelindeki tüm ülkelerin temsilcileriyle konuştum ve onları COP28'in nihai metninde fosil yakıtların kullanımını azaltma veya en azından azaltma konusunda anlaşmaya zorlamaya çağırdım."

Bay Jaber bu zirvenin sürekli olarak "yeni bir yol alacağını", "eşi benzeri görülmemiş" şeyler yapacağını ve "dönüştürücü" olacağını söyledi.

Birçok okuyucu, petrol parasının temeli üzerine inşa edilmiş bir ülkenin, dünyayı bu maddenin kullanımını durmaya ikna etmeye çalışabileceğine şaşırabilir.

Ve belki de son günlerde COP28 sırasında Bay Jaber'ın küresel ısınmanın bilimini sorguladığı haberlerini görmüşsünüzdür.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yorumlarının yanlış anlaşıldığını, "fosil yakıtların azaltılması ve terk edilmesinin kaçınılmaz olduğunu" ekledi.

Bay Jaber'a, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli'nin başkanı olan İklim Bilimi Profesörü Jim Skea da eşlik etti.

Profesör Skea, küresel ısınmayı 1.5C ile sınırlama hedefini karşılamanın, kömürü 2050'de tamamen ortadan kaldırmayı gerektireceğini açıkladı. Petrolün %60, doğal gazın %45 azaltılması gerekecek, dedi.

Bu nedenle, dünya 2050'de hala Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok zengin olduğu şeye ihtiyaç duyacaktır.

Ancak - bir kez daha - yalnızca "azaltılmış" olabilir, emisyonlar iklim değişikliğine neden olmasını önlemek için yakalanabilir ve bunu yapmak için gereken ölçekte teknoloji henüz var değil.

Bay Jaber'ın ekibinin yaptıkları her şeyin bilime rehberlik ettiğini söylediği zaman, bu konuda konuştuğu bilim budur.

Yani, Birleşik Arap Emirlikleri, dünyanın azaltılmamış fosil yakıtlara bağımlılığını bırakması gerektiğini fark etti ve bu kararı kesin bir şekilde almayı deneyerek tarih boyunca doğru tarafında olmaya karar verdi.

Ancak evet, aynı zamanda kapasiteyi artırma ve daha fazla petrol satma planları var.

Tamam, görüşmelerin başkanı bunun olmasını istiyor, ancak bir anlaşma yapabileceğine neden inanıyor?

ABD ve AB dahil olmak üzere 100'den fazla ülke zaten fosil yakıtların azaltılmasını görmek istediklerini söyledi.

Çin, geleneksel olarak bu konuda direniş gösteren bir ülke olmuştur, ancak birkaç hafta önce ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile Kaliforniya'da bir zirvede buluştuğunda elektrik üretiminden emisyon azaltma hedefleri konusunda bir ipucu olduğu bildirildi.

Ve unutmayın, Çin, yenilenebilir teknolojilerin üretimi ve kurulumunda dünya lideri.

Rusya da geleneksel olarak iklimle ilgili önlemlere destek olmamıştır, ancak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi onun "ikna edilebileceinden" çok emin.

Bu, muhtemelen bir anlaşmanın yapıldığı anlamına gelir ve Rus iklim politikası konusundaki uzmanlar bunun çok mümkün olduğunu söylüyor.

Rusya'nın bu BM taahhütlerine çok "işlemci" bir yaklaşım benimsediğini söylüyorlar, en azından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - ki bugün Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor - zaten herhangi bir taahhüde bağlı kalmak zorunda hissetmeyecektir.

Ancak Bay Jaber hala tam anlamıyla başaramadı.

En büyük sorunu komşusu, dünyanın ikinci büyük petrol ve gaz üreticisi (ABD'den sonra) olan Suudi Arabistan ile.

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman'a, bu hafta başında Suudi başkenti Riyad'da bir televizyon röportajında, fosil yakıtları azaltma sözüne destek verip vermeyeceği soruldu. " Kesinlikle hayır," diye cevapladı.

Ancak güvenilir bir kaynaktan aldığım bir bilgiye göre, Suudi devlet petrol devi Aramco, böyle bir hareketi destekliyor.

Neden? Çünkü ülkenin itibarını artırır ve iş yapmayı daha kolay hale getirir.

Ve size bir düşünce daha bırakayım. Suudi Arabistan lideri Muhammed bin Salman'ın çok açık bir modernleşme gündemi var. Modeli, parlayan küresel iş merkezi Dubai'yi içeren Birleşik Arap Emirlikleri.

Henüz kesin değil, ancak Dubai'yi izlemeye devam edin.