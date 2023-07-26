Çanakkale

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapılan "Lapseki şeftalisi"nin pazardaki gücünün artmasıyla birlikte marka değeri de yükseldi.

Mevsimdeki duruma göre haziran ayı ortasında 3 milyon civarında ağaçtan toplanmaya başlanan ürünler, eylül sonuna kadar hasat ediliyor.

Lapseki'nin verimli topraklarında yaklaşık 40 bin dekar alanda yetiştirilen 150 bin ton ürününün büyük bölümü Almanya, Fransa ve İspanya'ya gönderiliyor.

Ülkedeki şeftali üretiminin yüzde 18'inin karşılandığı Çanakkale, yüzde 20,50'lik üretim ile Mersin'den sonra ikinci büyük üretim merkezi konumunda.

Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, üreticilerin 1 haftadır ihracatlık ürün hasadına devam ettiğini söyledi.

Bölgedeki şeftali hasadının ise 1 ay önce başladığını dile getiren Kaçan, "Bundan sonraki hasat ihracata yönelik oluyor. İç piyasadan muazzam bir talep var. Dış pazardan da muazzam bir alım talebi var. Tabi bizim ürünümüz coğrafi işaretli bir ürün. Bizler de bu farklılıkları ortaya koyduğumuz için buna bağlı olarak kalite artıyor. Lapseki geçiş ikliminde olan bir yer. Toprak yapısı farklı ve üreticilerimiz neyi ne şekilde üretmesi gerektiğini çok iyi biliyor." dedi.

Üründeki kaliteden dolayı üreticilerin şeftaliden iyi bir gelir elde ettiğini kaydeden Kaçan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretimin başından sona kadar adeta her konuda üreticilerimizin yanındayız. Geçen yıl ve bu yıl kalite çok yükseldi ürünlerde. Her yıl kalite üzerine koyarak artıyor. Bize gelen ihracatçıların bahsettiği bir konu var, bunu iç piyasadan da duyuyoruz. Artık insanlar baktığı zaman bu ürünün Lapseki şeftalisi olduğunu anlayabiliyor. Şeftali çeşitlerini de biliyorlar. Bizim ürünümüzü bir anlamda dünya çıksın diye bekliyor. Artı İstanbul gibi büyük şehirlerde bu ürünü satanlar da 'Çanakkale'den ürün gelse, Lapseki'nin şeftalisi gelse de satsak' diye bekliyorlar."

Üretici Ahmet Aksoy da ihracatlık şeftaliyi toplamaya başladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 4-5 gündür ürünleri topladıklarını belirten Aksoy, "Rekoltenin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Kalitemiz ve buna bağlı olarak fiyatlarımız da çok yüksek. Fiyatlar bu yıl gerçekten çiftçiyi üreticiyi memnun ediyor. Kalitemiz de buna bağlı olarak yüksek olunca gerçekten bu yıl bizim yılımız oldu diyebilirim." diye konuştu.

Geçen yıl ağaçlarda çok fazla meyve olduğunu, bu nedenle kalitenin düştüğünü anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu yıl geçen yıla nazaran kalitemiz çok yüksek. Geçen yıl ki tecrübemizden ötürü seyreltmesini ve budamasını ona göre yaptık ve fiyatlar da buna bağlı olarak yükseldi. Bu sene 15 liradan 27 liraya kadar kilogram başı fiyatlarımız var. Bunlar çok iyi rakamlar. Bizim bu ürünlerimizin tümü ihracata gidiyor. Dış piyasaya gidiyor. Şu anda ilçemizde çok fazla firma var. Bütün ihracatçı firmalara yetecek kapasitede şeftalimiz mevcuttur."

Üreticilerden Faruk Ahmet Ergin de her geçen yıl yeni tecrübeler ile Lapseki şeftalisinin kalitesinin arttığını hatırlattı.

Arif Özdemir ise ürünlerdeki kalitenin artmasının ve dış pazarda aranan ürün olmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "Lapseki şeftalisi tescilli bir ürün, tadıyla kokusuyla görüntüsüyle kendisini belli ediyor. İç pazardaki gibi dış pazarda da aranan bir ürün artık. Bu gelişmeler bize ekonomik olarak yansıyor." şeklinde konuşu.

AA