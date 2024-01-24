Elif Hayvalı

İSTANBUL- Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürkan Topçu, "Çok mutluyuz, Türk sporunun her zaman elimizden geldiğince yanındayız. Çocukluğumun aşkı sarı kırmızı renkler. Hayırlı olsun her iki taraf için de." dedi. Stadyuma da komşu olacağını söyleyen Gürkan Topçu, "Yeni dükkanımızı açıyoruz ve Galatasaray'lı taraftarlara özel menüler hazırladık. Daha önce yapılmamış sarı kırmızı hamburgerler yapacağız. Sarı kırmızı dondurmalar ikram edeceğiz. Uzun bir süre çalıştık bu içerikler için. Çok lezzetli oldu hepsi." diyerek Galatasaray'lı taraftarlara da müjdeyi verdi.