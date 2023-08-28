İSTANBUL (AA) - Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre 4-9 Eylül'de SSM Atlı Köşk ve OMAR Mirgün Köşk'te gerçekleştirilecek programa, 9-12 yaşındaki çocuklar ücretsiz katılabilecek.

OMAR'ın çalışma alanları arasında yer alan Osmanlı dönemi müziği, müzik enstrümanları ve çocuk şarkıları üzerine atölye çalışmalarına paralel bir çizgide hazırlanan program, kültürel miras, tarih, sanat ve zanaat tarihi, mimari tarih, sanatın kurumsallaşması ve müzecilik alanlarını kapsayacak.

Çocuklar, program kapsamında eğitmenler tarafından seçilen Osmanlı dönemi çocuk şarkılarını notalarıyla öğrenirken eski sazları ve bestecileri de tanıyacak. Ayrıca çocuklar, SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nun inceliklerini kavrayarak kendi el yazması nota kitaplarını hazırlayacak.

Başvurular 31 Ağustos'a kadar SSM'nin internet sayfasından yapılabilecek. Programa katılmaya hak kazanan çocukların listesi, 2 Eylül'de OMAR'ın internet sitesinde ilan edilecek.