İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi tarafından çocuklara sporu sevdirmek ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla Çocuk Maratonu düzenlendi. Etkinliğin gerçekleştirildiği Mahmutbey Stadyumu, 10 bin çocukla doldu taştı. Aileleriyle birlikte alana gelen minikler, Pepe Müzikali, akrobasi gösterisi, bubble gösterisi ve mehter konseriyle doyasıya eğlendi. Arkadaşlarıyla oyunlar oynayan çocuklara ikramlarda da bulunuldu.

Renkli görüntülere sahne oldu

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklardan 4-6 yaş grubu 300 metre, 7-9 yaş grubu 600 metre ve 10-12 yaş grubu ise 900 metre parkurda koştu. Birincilik için mücadele eden minik atletlere aileleri de kenardan destek verdi.

Engelliler de aileleriyle parkura çıktı

Şenlikte özel gereksinimli çocuklar da parkura çıktı. Farklı yaş gruplarından engelliler, sevdiklerinin de desteğiyle şampiyon olmak için ter döktü. Maratona katılanların hepsine madalya ve başarı sertifikaları verildi.

Dereceye girenlere bisiklet verildi

Programın sonunda ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilçe genelinde düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve günlük tutma yarışmalarında dereceye girenlere bisikletlerini hediye etti.

“Çocuklar için spor salonları inşa ediyoruz”

Çocuklara ve gençlere her zaman öncelik verdiklerini söyleyen Özdemir, “Bağcılar’da çocuklarımızın güvenle oynayabileceği parklarımızı Türkiye’nin en iyi mimarlarının elinden çıkacak şekilde inşa etmeye devam ediyoruz. Onları en güzel mekanlarda, parklarda ağırlayacağız. İlçemizin birçok noktasına gençlerimiz için spor salonları inşa ediyoruz. Dünya çapında sporcular olabilecekleri alanları hızla kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ