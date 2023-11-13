Ünlü Aktör, Yılmaz Güney'in kaçış hikayesi abi kardeşler Edi ve Bruno Hubschmid'in kaleminden tüm kanıtlarıyle ve gerçek yaşanmışlar ile beyaz perdeye aktarılıyor!

Yılmaz Güney'in Türkiye'de Yaşadiğı yıllarda Isparta yarı açık ceza evinde yatarken İsviçreli yapımcı Edi Hubschmide Güney'in cezaevinden yazdığı mektup ile yolu kesişir İsviçreli yapimci Edi Hubschmid hemen harekete geçer ve Yılmaz Güney'in yarım kalan "YOL" filmini tamamlar.

İsviçreli Yapımcı Prodüktör Edi Hubschmid Yılmaz Güney'in istediği üzerine bir "Kaçış" kendi deyimi ile "Çıkış" planı yaparak Yılmaz Güney'in yattığı Isparta ceza evinden önce Yunanistan'ın Rodos Adasına daha sonra İsviçre'den Fransa'ya uzanan hikayesi başlar. Ardından "Yol " filmini Cannes Film Festivaline yollayarak Festival den "Palmes" ödülü kazanırlar ve böylece Çirkin Kral Cannes Film Festivaline giderek ilk "Palmes" ödülünü alır.

Yilmaz Güney'in vefatınden sonra Prodüktör Edi Hubschmid Güney'in hapisaneden kaçısı ve ölümüne kadar gecen süresini "Yol Bir Sürgün Hikayesi" adlı bir kitapta "Kanıtlarıyla" "Gercek bilgilerle" ve "Hayaranlık uyandıran fotoğraflarını " toplayarak 5 dilde yayınlanır, kitabın yazarı Edi Hubschmid ve yapımcı Kazım Çarman ve yönetmenliğini Cihan İnan'ı üstleneceği, Yılmaz Güney'in hayatını anlatan filmin yerli ve yabancı Cast çalısmalarına yakın zamanda start verilecek.

Oyuncu Selin Uzal Londra Film Festivalinde Kırmızı Halıda Yürüdü Büyük Beyeni Topladı

Kiralık Aşk ve Yasak Elma dizilerinin, ve ünlü Amerikalı yönetmen Peter Joseph imzalı Inter Reflections filminin sevilen oyuncusu Selin Uzal, Londra Film Festivali kırmızı halısıdaydı.

Doğal güzelliği, sade şıklığı ve zahmetsiz zerafetiyle tüm ışıkları üzerine çeken yetenkli oyuncu, Londra’da yarı zamanlı yaşamaya başlayan sanatçılar içersinde. İngiltere ve Amerika menşeli iki projenin haberini duyurmayı heyecanla bekleyen Uzal, geçtiğimiz yaz aylarını Los Angeles’ta geçirmişti. “Küçüklüğümden beri hep uluslararası bir kariyerim olmasını hayal ettim.

İngilizce, Fransızca, Türkçe… Jazz, Rock, Arabesk, Müzikal…Tarih, Komedi, Bilim Kurgu… Dünya üzerindeki her türlü kültüre, duyguya ve yaşanmışlığa bürünmek istedim” diyen genç oyuncu Los Angeles, Londra ve İstanbul arasında mekik dokumakta.

Uzal’ın rol aldığı son projesi, Disney + ta yayınlanmayı bekleyen çok tanıdık projelerden bir tanesi.

Yazar Sabiha Sefer Ünal'ı İmza Gününde Ünlü Oyuncular Yanlız Bırakmadı

Akademik yazar Sabiha Sefer Ünal'ın kısa bir süre önce çıkardığı" Geçmişten Günümüze Tarihi Rüyalar " adlı kitabını kitap severlerle buluşturdu ve tam not aldı.

Geçtiğimiz günlerde Akademik yazar okuyucuları ile imza gününde bir araya geldi.Shine Portaxe 'te yaplan kitap imza gününde ünlü oyuncular Hazım Körmükçü, Ayçın Tuyun, Selçuk Kılıç, Semra Güzel , Uğur Arslan ,Zeynep Yılmaz , Ümit Demir ünlü organizatör Duygu Yazıcı, ünlü modacı Aylin Yılmaz , aksiyon yönetmeni Habib Göktekin menejer Banu Susur ,Serkan Çılgın, Dj İhsan Sefer, Fizyoterapist Erhan Yenipazar,Ünlülerin Makyözü Hülya Sancak ve gazeteteci Serkan Deniz ile birlikte birçok ünlü katıldı.

Yazar Sabiha Sefer Ünal "Geçmişten Günümüze Tarihi Rüyalar" kitabında rüyaların derin sırlarını, tarih boyunca nasıl yorumlandığını ve insan hayatındaki etkilerini ortaya koyduğunu, eserde rüyaların fizyolojik, psikolojik ve manevi açılardan incelenmesine, rüyaların tahminlere konu oluşturma ve ilham kaynağı olma özelliklerini, Doğu ve Batı'nın farklı yaklaşımlarıyla ele alınmasına tanık olacaksınız dedi.

Yaşam Koçu Maceralarını Anlatmak İçin Sete Çıktı

Uzun ve titiz bir ön hazırlık sürecinden sonra “Yaşam Koçu” ekibi motor dedi. İstanbul’un çeşitli semt ve platolarında çekilen; gündemdeki olayları, enerji, frekans ve astroloji gibi herkesin ilgi gösterdiği konuları eleştirel mizahi bir perspektiften kaleme alan Doğu Demirkol’un Yaşam Koçu filminin başrollerinde Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin yer alıyor.

Hikaye ve Konsept tasarımını filmin yapımcılarından Emrah Güzelkokar’ın üstlendiği Yaşam Koçu’nun senaryo çalışmaları sırasında Doğu Demirkol, gözlemler yapmak üzere Yaşam Koç’ları, Enerji terapistleri ve Astrologlar ile bir çok seans yaptı. Seanslardaki gözlemlerini kendi komedi anlayışıyla senaryoya da yansıttı!

Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin ikilisi uyumları ve eğlenceli halleriyle sette keyifli anlar yaşatıyor. Yönetmenliğini Burak Kuka; Yapımcılığını Wovie, RetroPro, Netd & DMC’nin üstlendiği Yaşam Koçu 12 Ocak 2024 ‘te sinemaseverlerle buluşacak.

"Vatikan'ın Şifresi Bir Temel Macerası" Film Galası Yapıldı

Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait yeni nesil Temel komedisi ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’nın galası geçtiğimiz akşam Torun Center Biletinial Sinemaları’nda gerçekleşti.

Yeni Nesil Temel Komedisi Ayakta Alkışlandı! Ünlü Trabzon’lu internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu’nun ilk kez kamera karşısına geçtiği ve

komedinin sevilen usta isimlerini buluşturan film, galada yoğun ilgiyle karşılandı. Galaya fenomenler ve oyuncular da yüksek katılım gösterdi. Kadrosunda; Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan’ın bulunduğu komedi filmi, filmin sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Filmde izleyiciyi; sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan yeni nesil Temel’in; samimi, komik ve heyecanlı hikayesi bekliyor. Her ailenin kendinden bir parça bulacağı, sinemalarda Trabzon fırtınası estirecek komedi dozu yüksek film “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” 10 Kasım’da izleyiciyle buluşacak!

Ali Poyrazoğlu “Caesar”a Tam Not

Gayrettepe KATS Sahne yeni sezonu hafta sonu açtı ve ilk oyun “Caesar”ın prömiyerini yaptı. Uluslararası bir ekip ile hazırlanan ve sezonun iddialı oyununu özel davetliler izlediler. Davetli olarak oyunu izleyen usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu “Bilinen bir William Shakespeare oyunudur. Modern, çağdaş bir Shakespeare yorumu olmuş. Herkesin görmesini isterim bu oyunu. Ben çok başarılı buldum ve beğendim” dedi.

KATS Sahne hafta sonu kapılarını tiyatro severlere açarak sezona merhaba dedi. Tiyatro severleri William Shakespeare’in klasikleşmiş oyunu olan “Caesar” ile karşılayan KATS Sahne yenilenmiş sahnesi ile farklı bir bakış açısıyla tasarlanan “Caesar” oyunun prömiyerinde özel davetlilerini ağırladı. Uluslararası bir ekip tarafından sahneye konan oyunu izlemeye gelen davetliler oyunun sonunda beğenilerini ortaya koyarak oyuncuları dakikalarca alkışladılar.

Sibel Abdiu’nun yönettiği oyunun koreografisi Liudmyla Usyk, müzikleri Albin Sopa, görsel sanat yönetmenliği Lulzim Luigji Bejta, ışık tasarımı Cengiz Orhonlu, kostümler Mine Horasan, uygulama Onur Şenay ve yapım şefi Menekşe Uçaroğlu imzasını taşıyor. Titiz bir çalışma sonunda ortaya çıkan ve usta oyuncu Onur Şenay’ın Caesar’ı canlandırdığı oyunda Uluç Özkök, Eda Özel, Onur Sarıaltın, Adem Akyazıcı ve Enis Kaplanoğlu rolleri paylaşıyorlar.

Oyunun sonunda selamlamanın ardından oyuncular, prömiyere katılan davetli tiyatrocular ile objektiflere poz verdiler. Oyunu izleyenler arasında Ali Poyrazoğlu, Kamuran Akkor, Cemal Hünal, Kemal Başar, Melih Ekener, Aslı Şahin, Özlem Avcı ve Sevtap Tapan’da vardı. Oyunu izleyen Ali Poyrazoğlu “Bu klasik tiyatro edebiyatının en bilinen eserlerinden birisidir. Jül Sezar bir iktidar oyunu hikayesidir. Bence bu modernleştirilmiş günümüze getirilmiş hali ve bu modern sahneye konuş şekli çok başarılı çok beğendim. Kostüm dekor ışık her şeyi beğendim. Modern, çağdaş bir Shakespeare yorumu olmuş. Herkesin görmesini isterim bu oyunu” dedi.

Türk Böbrek Vakfı; Cumhuriyetin 100. Yılını Kutladı

Türk Böbrek Vakfı; Cumhuriyetin 100. yılını vakıf destekçilerinin katılımı ile Cahide Palazzo’da düzenlediği balo ile kutladı.Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve TBV yönetim kurulu üyesi Seval Ermiş’in ev sahipliğinde, Türkan Şerbetçi’nin destekleri ile düzenlenen geceye 350’ye yakın davetli katıldı.

Şahan Varan’ın sunumuyla, istiklal marşının okunması ve saygı duruşuyla başlayan gecede, sahnelenen zeybek performansı davetlilerin coşkusunu doruğa çıkardı.

Davette bir konuşma yapan Vakıf başkanı Timur Erk, vakıf bağışçılarına ve davetlilere teşekkür ederken, Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutlamak, bu coşkuyu cumhuriyetimize sahip çıkan sizler gibi özel insanlarla paylaşmak tarif edilemez bir mutluluk” dedi. Gecede vakfa birer diyaliz cihazı bağışlayan Nusret Yücedağ ve Selim Dağbaşı’na da desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

İş ve cemiyet hayatından çok sayıda konuğun katıldığı anlamlı organizasyonda, konukları kapıda karşılayan vakıf üyeleri tüm misafirlere ay yıldızlı özel tasarlanan rozetlerden taktı. Davette Cahide Palazzo orkestrası Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirerek konuklara müzik ziyafeti sundu.

Davete, aralarında; Nurhan Tarman, İnci Gazioğlu, Esin Demirören, Fatih Ürek, Canan Salargil, Fügen – Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Mukaddes Yamaç, Kadriye – Güven Olgaç, İsmet Alpagut, Canan İmer, Aynur Arıkan, Şenay Araç, Gül Ergi, Oya Anlar Onat, Eylem Şenkal, Nur Yüceler ve Figen Hayati Babaoğlu gibi çok sayıda isim katıldı.

Arap Kadri ve Tarzan Filmi Vizyon Tarihini Bekliyor

Latif Demirci’nin karikatürlerini çizdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın film uyarlamasının çekimleri sırasında karikatüristin kızı Yasemin Demirci, izinlerinin olmadığını duyurmuştu. Yapımcılar ile Demirci arasında anlaşmaya varıldı. Film, 15 Aralık’ta vizyona girecek. 70 ve 80’li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ film oldu ve 15 Aralık’ta vizyona girecek.

Karikatürleri çizen merhum karikatürist Latif Demirci’nin kızı Yasemin Demirci, proje çekimlere başlandığında kendisinden izin alınmadığını ve konuyu yargıya taşıyacağını duyurmuştu:

“Çizimleri babam yapardı, zaten karakteri o yarattı. Tekin Aral öyküleri yazıyordu, babam ve diğer yazarlar da katkı yapıyordu. Yapılan projede babamın hakkı varsa tabii ki sonuna kadar takipçisi olacağım.”

Filmin yapımcıları PH7 ve NetD, Yasemin Demirci’nin avukatlarıyla görüşerek yakın zamanda anlaşmaya vardı. Tekin Aral’ın kızı Ayça Aral’a ne haklar verildiyse aynı haklar Latif Demirci’nin kızı Yasemin Demirci’ye de verildi. Emre Kavuk’un yönettiği filmde Birgül Ulusoy ve Zeynep Çamcı yer alıyor.

Altın Portakal Ödüllü yönetmen Emre Kavuk’un yönettiği, senaryosunu Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in yazdığı “Arap Kadri ve Tarzan”ın başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili ve Zeynep Çamcı yer alıyor.

Efsane karakter Arap Kadri’nin, ormanda yaşarken bir anda ortaya çıkan kızının ve ormandaki rakibi Tarzan’ın zoruyla İstanbul’a geri dönüş hikâyesinin anlatıldığı filmin çekimleri, İstanbul’a yakın bir ormanda 3 ayda gerçekleşti.

Film için var olmayan bir köy tasarlandı. Tüm barakalar, çadır kumaşları ve motifler iklim koşullarına dayanabilen özel boyalarla el işçiliği kullanılarak yapıldı. 25 kişilik dekor ekibi, 6 taş ustası, 4 farklı ressam ve 4 sanat kostümü ekibi sanat yönetmeni Uğur Oktan önderliğinde eğlenceli ve bir o kadar yaratıcı bir işe imza attı.