ESKİŞEHİR AA- Alpu ilçesi Mamure Mahallesi'nde dünyaya gelen 80 yaşındaki Tarhan, henüz 14 yaşındayken ilçe merkezindeki ustasının yanında çıraklık yaparak meslek hayatına atıldı.

İlçe merkezinde 25 yaşında kendi iş yerini açan Tarhan, 1971'de Eskişehir'e gelerek zanaatını kent merkezinde sürdürmeye başladı.

Ustalığı süresince 4 dükkan değiştiren, 1980'den bu yana da Kırım Caddesi'ndeki küçük iş yerinde hizmet veren 3 çocuk babası Tarhan, 66 yılda 2 çırak yetiştirdi.

"60 yıllık müşterilerim var"

Zeki Tarhan, AA muhabirine, sağlığı el verdikçe mesleğini sürdürmek istediğini söyledi.

"Altın bilezik" sahibi olduktan sonra askerlik görevini yerine getirdiğini, ardından kendi işletmesini açtığını belirten Tarhan, şunları anlattı:

"Uzun yıllardır bu işin içindeyim. Mesaiye artık yaşımdan dolayı saat 10.00'da başlıyorum, 19.30'da da dükkanı kapatıyorum. 60 yıllık müşterilerim var. Müşterilerim hep sabittir. Gençler işlerini severek yapmalılar. İşinizi severseniz müşteriniz de çok olur. Berberler artık daha bilgili oluyorlar çünkü çırak okulumuz var. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Mesleğimiz artık daha basit. Eskiden usturaları bilemek bile ayrı bir ustalıktı. El makineleri vardı, artık kalmadı. Onlar kullanılsaydı arkadaşlar bu mesleği yapabilir miydi? Allah ömür verdikçe mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Biz böyle alışmışız, evde yatamıyoruz."

"Tıraş olmak için 50 kilometre yol yaparak geldim"

Müşterilerden 72 yaşındaki İsmail Demirkan da yıllardır Tarhan'a tıraş olduğunu, berberini hiç değiştirmediğini ifade etti.

Tarhan'ı ağabeyi olarak gördüğünü kaydeden Demirkan, "Zeki ağabey bu mahallenin berberi. Onun için hep Zeki ağabeye tıraş oluruz. O, bizim her bakımdan büyüğümüzdür." dedi.

Emekli sınıf öğretmeni 71 yaşındaki Abdullah Taşkın ise 60 yıldır Tarhan'a tıraş olduğunu söyledi.

Ağrı'da görev yaptığı 3 yıl boyunca bu şehirde 2 kez tıraş olduğunu aktaran Taşkın, "Onun dışında hep izne geldiğimde Zeki ağabeye gitmeyi bekledim. Şimdi de tıraş olmak için Alpu'nun Mamure Mahallesi'nden 50 kilometre yol yaparak geldim. Bana, 'Alpu'da da berber var' diyorlar. Ben de 'Berber var ama bana göre muhabbet yok' dedim. Zeki ağabey, hep bizim berberimizdir." diye konuştu.