PARİS - 25 Haziran’da sona erecek olan etkinliğe havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren 20’den fazla Çinli şirket katılıyor.



Birçok uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D tipi roket dâhil 9 adet roketin modeli ve Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu’na (AVIC) ait AG600M tipi amfibi uçak, “Wing Loong-2H” tipi afetle mücadelede kullanılan insansız hava aracı ile AC532 tipi arama-kurtarma helikopteri, fuarda ziyaretçilerin ilgisini çekti.



Öte yandan fuarda yeni anlaşmalara da imza atıldı. Brezilyalı Embraer, Lanzhou şehrinde E190-E2 ve E195-E2 uçağının yolcudan kargo gemisine dönüşümünün tamamlanması için Lanzhou Aviation Industry Development Group ile anlaşmaya vardı. Her iki şirket de Çin’in kuzeybatı şehrinde bu modeller için dönüştürme kapasitesi oluşturmak üzere birlikte çalışmayı planlıyor. Brezilyalı uçak üreticisine göre, bu anlaşma, e-Jet birinci nesil kargo uçaklarının Çin pazarına girişini destekleyecek ve hızlandıracak. Şirket, pazarın önümüzdeki 20 yıl içinde bu tipte yaklaşık 600 uçak talep etmesini bekliyor. Buna ek olarak, artan e-ticaret faaliyeti ve ilgili lojistik sayesinde Çin pazarının yaklaşık 240’a ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.



China Airlines da Paris Air Show’da sekiz adet 787-9 Dreamliner siparişini tamamladı. Bu siparişle havayolu şirketi, önümüzdeki birkaç yıl içinde 24 adet süper verimli 787’yi tanıtacak ve havayolunun mevcut küresel ağını güçlendirecek. 787, China Airlines’ın yakıt kullanımını ve emisyonları yüzde 20 oranında azaltmasını sağlayarak havayolunun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını destekleyecek.

HABER: MERVE ELÇİ