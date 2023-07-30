İSTANBUL- Propilen; plastik ürünlerinin, tıbbi gereçlerin, otomotiv parçalarının ve inşaat malzemelerinin üretimde kullanılan önemli bir hammadde olarak küresel petrokimya endüstrisinde temel bir role sahip. Propanın doğrudan dehidrojenasyonu ilgi çekici ve cazip bir teknoloji olmakla beraber reaksiyon süreci yüksek sıcaklık absorbe ediyor ve yüksek karbondioksit emisyonuna yol açıyor.



Tianjin Üniversitesi’nin araştırma ekibi, binlerce katalizörü test etti ve katalizör yapısının propan dönüştürme sürecindeki etkisini keşfetti. Sonuçta ekip, propanın doğrudan dehidrojenasyon işleminin bilinen teknik sınırlamalarının ötesine geçti.



Bugüne kadar uygulanan işlemle karşılaştırıldığında, araştırma ekibinin önerdiği yeni işlemin reaksiyon sıcaklığı 30 ila 50 derece düştüğü gibi, enerji tüketimi de yüzde 20 ila 30 oranında azaltarak karbondioksit emisyonları da büyük ölçüde düşürüyor. Konuyla ilgili araştırma, geçtiğimiz hafta Sience dergisinde yayımlandı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ