İSTANBUL- China Eastern Hava Yolları'na ait MU9191 sefer sayılı C919 uçağı, bugün Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı’ndan Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalandı.

China Eastern Hava Yolları, C919 uçağının yarın itibarıyla Shanghai-Chengdu rotasında rutin olarak faaliyet göstermesini planlıyor.

158 ila 174 koltuk kapasiteli C919 uçaklarının standart uçuş menzilinin 4 bin 75 kilometre, maksimum uçuş menzilinin ise 5 bin 555 kilometre olduğu öğrenildi.

HABER: SELÇUK BULUT