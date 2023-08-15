Pekin

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede temmuz ayı ve ilk 7 ayı kapsayan, sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarken hazirandaki yüzde 4,4 artışın gerisine düştü.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise temmuzda yıllık yüzde 2,5 artarak hazirandaki yüzde 3,1'lik yükselişe göre daha düşük performans gösterdi.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 7 ayda yıllık yüzde 3,4 artmasına rağmen ilk yarı sonundaki yüzde 3,8'lik artışın altında kaldı.

İlk 7 ayda özel sektör yatırımları geçen yıla göre yüzde 0,5 azalırken kamu sektörü yatırımları yüzde 7,6 arttı.

Sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık beşte birini oluşturan, ekonomik büyümeye yaklaşık yüzde 14 katkı sağlayan gayrimenkul yatırımları ise ilk 7 ayda yüzde 8,5 azaldı.

Borç problemlerinin giderek derinleştiği gayrimenkul sektöründeki yatırımlar, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 azalmıştı.

Genç işsizliği rakamları açıklanmadı

Kentlerdeki işsizlik oranı temmuzda önceki aya göre 0,1 puan artarak 5,3'e çıkarken Ulusal İstatistik Bürosu, yüksek seyreden genç işsizliği rakamları dahil yaş gruplarına göre işsizlik rakamlarını, "çalışma istatistiklerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu" gerekçesiyle açıklamadı.

Kovid-19 salgının başından bu yana ülkede yüksek seyreden 16-24 yaşlarındaki genç nüfustaki işsizlik, haziranda yüzde 21,3 çıkarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Çin, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı faiz indirimine gitti

Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı politika faizini, hazirandaki indirimin ardından bir kez daha düşürerek parasal genişlemeye gideceğinin işaretini verdi.

PBoC'den yapılan açıklamada, 1 yıllık faiz oranının (MLF) 15 baz puan düşürülerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye çekildiği bildirildi.

Bankalara PBoC'den menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi alma imkanı sağlayan mekanizma ile piyasaya 401 milyar yuan (yaklaşık 55 milyar dolar) aktarılacağı kaydedildi.

Banka, ayrıca günlük ters repo faiz oranını yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e düşürerek piyasaya 204 milyar yuan (yaklaşık 28 milyar dolar) sıcak para aktardı.

Merkez Bankası, politika faizini en son haziranda 10 baz puan düşüşle yüzde 2,75'ten yüzde 2,65'e çekmişti.

Analistler, beklenmedik faiz indiriminin, temmuzda yeni kredi hacminde görülen ani daralmaya yanıt olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Çin'de temmuzda yeni yuan kredileri 345,9 milyar yuan (47,80 milyar dolar) ile 2009 yılı sonundan bu yana en düşük seviyeye inmişti. Yeni kredilerin hacmi önce aya göre yüzde 89 daralmıştı.

Çin yuanı da yılbaşından bu yana ABD doları karşısında yüzde 5 değer kaybetmişti.

AA