Haber: Damla Oya Erman

Son yıllarda Çin'in gişesi, genellikle vatansever savaş destanları gibi milliyetçi bir eğilime sahip yerli filmler tarafından domine ediliyordu. Ancak bu hafta sonu farklı bir tür, Amerikan ve şeker pembesi bir film ulusal dikkati çekti.

"Barbie", Cuma günü yayınlandığından beri Çin'de yaklaşık 86 milyon yuan (yaklaşık 11,9 milyon dolar) hasılat elde etti ve Çin'in en büyük bilet satış platformu Maoyan'a göre tüm filmler arasında üçüncü sıraya yerleşti.

Bu rakam, "Barbie"nin ABD'deki çarpıcı başarısıyla karşılaştırıldığında küçük olsa da (hafta sonu içinde yurtiçinde 155 milyon dolar topladı), film hakkındaki sosyal medya tartışmaları ivme kazandıkça büyüme potansiyeli taşıyor.

Cumartesi günü Çin'in Twitter benzeri platformu Weibo'da kısa süreliğine en çok konuşulan konu oldu ve 630 milyondan fazla görüntülenme elde etti.

Popüler bir Çin film inceleme sitesi olan Douban'da, film şu anda 10 üzerinden 8,6 puan aldı ve tüm izleyicilerin neredeyse yarısı tam puan verdi. Yorumlar bölümü de yönetmen Greta Gerwig'in (aynı zamanda "Lady Bird" ve "Little Women" ile tanınan) kadınlık ve feminizm temasını ve ustalıklı anlatımını öven yorumlarla dolu.

Çeşitli eleştirmenler filmi bir nefes ferahlığı olarak nitelendirdi ve hâlâ eski moda cinsiyet rolleri ve yanıltıcı erkek bakış açısıyla dolu olan bazı Çin filmleriyle kıyasladı.

Bir yorumda, "Biliyorsunuz, Çinli kadınlar sinemada yüksek kaliteli, kadın odaklı bir film izleme şansı pek bulamaz" denildi ve bu yorum 20.000'den fazla beğeni aldı.

Başka bir yorum, "Barbie"yi diğer son Çin yapımı "Lost in the Stars" ile karşılaştırdı. Önceki film, cinsiyet klişelerinin betimlenmesi nedeniyle eleştirilmişti. "Lost in the Stars", "erkek bakış açısı altında sahte feminizmi gösteriyor", ancak "Barbie" gerçek kadın yönetmenlerin çeşitli perspektiflerinden gelen "feminizmi temsil ediyor" şeklinde yorumlandı ve bu yorum 18.000'den fazla beğeni aldı.

Bazıları da "Barbie"yi yalnızca yüzeysel düzeyde feminizm yapmakla suçladı ve başrol karakterin oyuncak bebek gibi mükemmel bir figürü mevcut güzellik normlarını pekiştirebileceğini belirtti.

Douban'da bir kişi, "feminizmle ilgili yeni bir düşünce yok, film sadece eski düşüncelerin bir ifadesi" şeklinde yazdı.

Çin'deki feminist hareketler yıllar boyunca sansür ve devam eden aktivizm baskıları nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Ancak yine de dirençli kaldı; birçok #MeToo ile ilgili tartışma ve cinsel saldırı iddiaları, Çin'in yerleşik cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil toplumu üzerine kızgın çevrimiçi tartışmaları tetikledi ve kadınlar ile destekçileri sorunu dile getirdi.

"Barbie", görünüşte, perdeye daha iyi kadın temsili ve cinsiyet eşitliği arzusunu farkında olmadan tatmin etti - hatta Çin sinemalarını ve organizatörleri bile şaşırttı.

Cuma günü, prömiyer günü, Maoyan'a göre "Barbie" gösterimleri tüm filmlerin yalnızca %2.4'ünü oluşturuyordu, belki de düşük beklentileri yansıtıyordu; buna karşılık, Çin filmi "Advancing of ZQ" tüm gösterimlerin %36.8'ini oluşturuyordu.

Ancak halkın ilgisi arttı. Film, Cuma günü %21.6 oturma oranına ulaştı, bu da sinema gösterimlerinin %21.6'sının dolu olduğu anlamına gelir - çoğu film genellikle yalnızca birkaç puanlık bir oran görür. Pazartesi gününe gelindiğinde, sinemalar "Barbie"ye ayrılan gösterim sayısını tüm gösterimlerin %8.7'sine çıkardı.

ABD filmlerinin Çin film pazarına girmesi için giderek artan zorluklarla karşı karşıya olduğu göz önüne alındığında film, daha da dikkat çekici bir hal alıyor. Çin, Covid pandemisi sırasında kısa süreliğine dünyanın ikinci büyük film pazarı olmuştu.

Son yıllarda Çin'in gişesi daha izole ve daha sıkı düzenlenmiştir. Çin'de halka açık olarak gösterilen tüm filmler düzenleyicilerden izin almak zorundadır ve yetkililer, uygun olmadığını düşündükleri şeylere baskı uygular.

Hollywood, uzun süredir Çin sansürünü hoş görmeye çalıştı, ancak birçok film stüdyosu bu değişiklikleri yeniden düşünmeye başladı ve bazıları sansürü rahatsız edebilecek sahneleri içeride bırakmaya karar verdi - bu da birçok ABD blokbuster filminin Çin sinemalarından kaybolmasına neden oldu.

Örneğin, Marvel'ın son yedi filmi Çin'de gösterilmedi - bu da dört yıl boyunca Çin'de hiçbir Marvel filmi yayınlanmadı demektir, ta ki bu Şubat'ta Çin, "Black Panther: Wakanda Forever" ve "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"nın gösterimine izin verene kadar.