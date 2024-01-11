Xinhua ajansının haberine göre "Tienşing-1 02" uydusu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketleriyle gerçekleştirilen 26'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

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Adı Çincede "gök hareketi" anlamına gelen test uydusunun, uzay çevresinin tespitine yönelik deneylerde kullanılacağı kaydedildi.

Tienşing-1 uydularının ilki, 22 Haziran 2022'de fırlatılmıştı.

Kaynak: AA