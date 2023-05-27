İSTANBUL - Açılış töreninde yayımlanan “Asya’da Çin İnternet Edebiyatının Gelişim Raporu”, Çin’in internet ortamına aktarılmış 16 binden fazla edebi eserinin başta Kuzey Amerika ve Asya olmak üzere farklı bölgelerdeki 150 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını gösterdi.



2022’de Çin internet edebiyatı piyasasının yurt dışındaki toplam ölçeğinin 3 milyar yuanı aştığı aktarıldı. 20 yılı aşkın bir gelişme sürecinin ardından internet edebiyatı, çağdaş Çin edebiyatının önemli bir parçası hâline geldi.

HABER: MERVE ELÇİ