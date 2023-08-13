İSTANBUL- Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle gönderilen “L-SAR4 01” adlı uydu, daha önce belirlenen yörüngesine oturdu.

Dünyanın proje uygulama aşamasına giren ilk yüksek yörüngeli sentetik açıklıklı radar (SAR) uydusu olma özelliğini taşıyan uydunun, ağırlıklı olarak acil müdahale ve afetlerin etkilerini azaltma alanlarında bilgi sağlamak için kullanılacağı aktarıldı.



Uydu sayesinde afetlere dair tanımlama doğruluk ve verimliliğinin artırılacağı, doğal afetleri önleme ve kontrol becerisinin yükseltileceği öğrenildi. CNSA, uydunun Çin'in uzay tabanlı afet izleme sistemini daha da iyileştireceğini açıkladı.



Öte yandan, söz konusu fırlatışla L-SAR4 01’in yanı sıra bir uzaktan algılama uydusu daha uzaya gönderildi. Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisi, 483’üncü misyonunu gerçekleştirdi.

HABER: METE YILMAZ