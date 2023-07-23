İSTANBUL- Söz konusu füze, Beijing saati ile 13.07'de kuzeybatı Çin'de yer alan Jiuquan atış rampa merkezinden havalandı. Çin şirketi tarafından gerçekleştirilen bu operasyon ile ilk kez deneysel bir uydu yeryüzü etrafındaki çok alçak yörüngeye yerleştirilmiş oldu.

QK-1 olarak anılan uydu, doğu Çin'in Zhejiang eyaletinde yerleşik C-Space adlı özel uydu şirketi tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş olup esas itibarıyla alçak yörünge uçuşları için temel teknolojileri araştırmak amacıyla kullanılacak.



Öte yandan füzenin sırtında taşınan bir de -Chengdu'da yerleşik uydu internet şirketi ADA Space tarafından geliştirilmiş- bir uzaktan algılayıcı hiperspektral uydu var. Uydu, şirketin bizzat ürettiği blok zinciri yükü ile donanmış bulunuyor. Bu yük, dünyanın ilk yörüngede görselleştirilmiş blok zinciri ve ticari hizmetler sertifikası için yararlı yükü. Ayrıca bu uydunun uzaya gönderilişi, dünyanın ilk uzay dijital yaşam platformu gibi uzayda hesaplama işlemlerinin de startını vermiş oluyor.



Bu atış, kod adı "Lemon Tree" olan Ceres-1 füzesinin altıncı başarılı misyonu. Galactic Energy, şu ana değin, dokuz müşteri için uzaya 21 uydu göndererek, uzay sektöründe özel bir Çin şirketi olarak bir rekor tesis etmiş bulunuyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ