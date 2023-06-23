İSTANBUL- Çalışma planı, “5G+Endüstriyel İnternet”in entegrasyonunu, yenilikçiliğini ve gelişimini teşvik etmek ve geliştirme yönetimi platformunu iyileştirmek olan “5G+Endüstriyel İnternet” 512 projesinin yükseltilmiş bir versiyonunu formüle etmeyi ve uygulamayı öneriyor.



Plana göre en az 3 bin işletmenin fabrikalarını 5G teknolojisine adapte edilecek ve yine en az 300 adet 5G endüstrisine dönük üretim yapan fabrika kurulacak. Plan ayrıca, işletmeleri ve bulut platformu kaynaklarını birbirine bağlamak için China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un harici ağlarının yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi ve 3 binden fazla işletmeye hizmet vermeyi amaçlıyor.



Buradaki fikir, kilit sektörlerdeki işletmelerin iç ağlarının dönüşümünü ve gelişimini hızlandırmak, madencilik işletmelerinde özel 5G ağlarının inşasını desteklemek ve kimya sanayi bölgelerindeki ağları yükseltmek olarak açıklandı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ