Haber: Damla Oya Erman

Çin, internet bağımlılığına karşı önlem alırken, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların telefonlarını kullanabilecekleri süreyi sınırlamayı amaçlayarak "iyi ahlak" ve "sosyalist değerler" oluşturmaya çalışıyor.

Çin'in en üst internet düzenleyicisi olan Çin Siber Uzay İdaresi tarafından çarşamba günü açıklanan bir öneriye göre, tüm mobil cihazlar, uygulamalar ve uygulama mağazalarının, yaş grubuna bağlı olarak günlük ekran süresini en fazla iki saate sınırlayacak bir "18 yaş altı modu" içermesi gerekecek.

Onaylanırlarsa, bu kısıtlamalar, çocukların ekran sürelerini sınırlamayı hedefleyen ve "istemeyen bilgiye" maruz kalma sürelerini azaltmayı amaçlayan Pekin'in son yıllarda başlattığı mevcut önlemleri genişletmiş olacak.

Kamu tartışmasına açık olan taslak kurallara göre, 18 yaş altı modunda cihazları kullanan çocuklar ve gençler, ilgili zaman sınırları dolduğunda çevrimiçi uygulamaların otomatik olarak kapanmasını görecekler. Ayrıca "yaşa uygun içerik" sunulacak.

18 yaş altındakiler, modu kullanırken 22:00 ile 06:00 saatleri arasında ekranlara erişemeyecekler.

Sekiz yaş altındaki çocuklar sadece 40 dakika boyunca telefonlarını kullanabileceklerken, sekiz ile 16 yaş arası olanlar bir saat ekran süresine sahip olacaklar. 16 ila 18 yaş arası gençlere ise iki saat izin verilecek.

Tüm yaş grupları, cihazlarını 30 dakikadan daha uzun süre kullanımdan sonra dinlenmeleri konusunda hatırlatma alacaklar.

Taslakta ayrıca, mobil internet hizmet sağlayıcılarının aynı zamanda "temel sosyalist değerleri yaymak" ve "Çin milletinin bir topluluk duygusu oluşturmasına yardımcı olacak içerik" oluşturmaları gerektiği belirtiliyor.

Ebeveynler, zaman kısıtlamalarını geçersiz kılabilirler ve belirli eğitim ve acil durum hizmetleri zaman kısıtlamalarına tabi olmayacaktır.

"İnternet bağımlılığı", son yıllarda önemli bir sosyal endişe olarak ortaya çıktı ve bu, sıkça bilimsel olarak güvenilmez ve bazen tehlikeli bir şekilde uygulanan "kamp tarzı" tedavi merkezlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

İki çocuk annesi olan ve adını vermek istemeyen Çin'in Zhejiang eyaletinin doğusundaki bir anne, "İyi olduğunu düşünüyorum. Bir yandan, birçok genç çocuk, hoşlandıkları bir şey izlerken kendilerini durduramazlar ve bu, görüşlerini koruyabilir" dedi.

"Diğer yandan, çocuklarımızın ekran süresini daha kolay kontrol etmemizi sağlar. En önemlisi, 18 yaş altı modu altındaki içerik daha olumlu ve sağlıklıdır" dedi.