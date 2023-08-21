Haber: Damla Oya Erman

9to5Mac adlı teknoloji bloguna göre, Apple söylentiler konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan bir kaynağa dayanarak, yeni iPhone, Apple'ın Lightning şarj portundan daha yaygın olan USB-C'ye geçecek ve en azından bazı modeller daha hızlı şarj hızlarını destekleyecektir.

iPhone 15, cihazın daha hızlı şarj olmasını sağlayacak 35 watt'lık bir şarj cihazıyla uyumlu olabilir. Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max kullanıcılarına 27 watt'ın üzerinde herhangi bir kablolu şarj cihazıyla şarj yapmamalarını, iPhone 14 kullanıcılarının ise şarj cihazlarını 20 watt'a kadar sınırlamalarını öneriyor. 20 watt'lık bir şarj cihazı, iPhone 14'ü bir saatte tamamen şarj edebilir. 35 watt'lık bir şarj cihazının iPhone 15 serisi ile kullanıldığında şarj hızı net değildir.

Önerilen watt değerini aşan şarj cihazlarını iPhone'larla eşleştirmemek önemlidir, çünkü fazla güç telefonu aşırı ısıtabilir ve bataryaya zarar verebilir.

35 watt'a rağmen, iPhone 15, Samsung'un Galaxy S23 Serisi gibi rakip amiral gemisi modellerinin yanında hala önemli ölçüde daha yavaş şarj olacak - özel 45 watt'lık şarj cihazları ile "süper hızlı şarj" yapabilen telefonlar.

Apple, şarj konusunda geride kalmış olsa da, ürünleri hala etkileyici bir pil ömrü sunmaktadır. 9to5Mac, Mart ayında S23 Ultra ve iPhone 14 Pro Max üzerinde pil testleri gerçekleştirdi ve sonucunda ikincisi daha üstün çıktı.

S23 Ultra daha büyük bir pil kapasitesine sahip olmasına rağmen, 27 saat 6 dakika boyunca dayanırken, Apple ürünü daha fazla 38 dakika boyunca çalışmaya devam etti.